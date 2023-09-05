قناة عبرية: السعودية رفضت منح تأشيرات لوزراء إسرائيليين لحضور مؤتمر في المملكة

أعلنت القناة “13” العبرية أن السعودية رفضت منح تأشيرات لوزراء إسرائيليين لحضور مؤتمر في المملكة بعد اجتماع بين وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي.

علما السعودية وإسرائيل - مصدر الصورة: BBC

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر لليونيسكو في السعودية الأسبوع المقبل، وبعد جهود كبيرة، تلقت إسرائيل دعوة لحضور وزير الخارجية ووزير التعليم، المؤتمر.

وواجه الوزراء الإسرائيليين صعوبات في الحصول على التأشيرات المطلوبة من قبل السعودية، وذكرت القناة أن وزارة الخارجية سحبت الدعوات بناءً على طلب من الولايات المتحدة، مما يعني أن الوزراء الإسرائيليين لن يكونوا حاضرين في المؤتمر، وسيتم تمثيل إسرائيل فقط بواسطة المهنيين الإسرائيليين.

وفي محادثات مع الأمريكيين، أبلغ كبار المسؤولين الإسرائيليين أن المطالبة بحضور الوزراء الإسرائيليين في السعودية ستضع المملكة في وضع معقد بسبب التطورات في العلاقات بين إسرائيل والسعودية.