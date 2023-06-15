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الموارد البشرية تُعلن إيقاف الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد وتوضح أسباب إيقاف الدعم

أحمد صفي الدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية أمس الأربعاء عن استبعاد أكثر من 7300 مستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لعدم التزامهم بالشروط المطلوبة للحصول على الدعم، وتم نشر هذا البيان في خبر صحفي على الحساب الرسمي للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وبحسب المادة رقم 17 من نظام الضمان الاجتماعي المطور هناك العديد من الحالات التي يمكن أن يتوقف بها صرف الدعم عن المستفيدين، ومن خلال التقرير التالي نوضح لكم هذه الحالات بالإضافة إلى المزيد من تفاصيل قرار الاستبعاد.

الموارد البشرية تُعلن إيقاف الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد وتوضح أسباب إيقاف الدعم

حالات إيقاف الضمان

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طبقا للمادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي يتوقف الدعم عن المستفيد في الحالات التالية:

  • تخلف أحد الشروط التي حددته الوزارة لاستحقاق الدعم.
  • إذا قام المستفيد بإدخال بيانات غير صحيحة سواء خاصة به أو بأحد التابعين.
  • عدم تحديث البيانات التي حددتها الوزارة خلال 30 يوم من تاريخ طلب التحديث.
  • عدم التزام المستفيد بخطة التأهيل التي أصدرتها الوزارة.
  • ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو عدم تقدمه للوظائف المتاحة.
  • عدم قبول المستفيد للوظائف والعروض التي توفرها له الوزارة.
  • إقامة المستفيد في مركز علاجي أو مركز إيواء حكومي.
بيان إيقاف الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7300 مستفيد
بيان إيقاف الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7300 مستفيد

قرار إيقاف الدعم

وفي البيان الصادر من وزارة الموارد البشرية تبين أن المستفيدين الذين تم إيقاف صرف الدعم عنهم تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 40 عام، ولم يلتزم هؤلاء بشروط استحقاق الدعم، وثبت كذلك لدى الوزارة عدم جديتهم في البحث عن عمل مناسب، كما رفضوا الوظائف التي وفرها لهم صندوق “هدف” أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت

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