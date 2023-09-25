كشف هوية الأمير السعودي الذي تكفل بسداد المبلغ المتبقي لعتق رقبة حازم المطرفي

كشف الإعلامي السعودي محمد الدريم، في الساعات القليلة الماضية عن هوية الأمير الذي تكفل بسداد المبلغ المتبقي لعتق رقبة الشاب حازم المطرفي، حيث قال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، بأن الأمير عبد العزيز بن فهد، قد سدد المبلغ المتبقي في الوقت المناسب لشروط التنازل.

حازم المطرفي ورجل يرتدي الزي السعودي - مصدر الصورة: تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وكانت قيمة الدية الأصلية كانت 15 مليون ريال وتم تخفيضها إلى 12 مليون ريال، وتبقى منها 5 ملايين ريال لاستكمال المبلغ، وفي فيديو سابق، ظهرت والدة الشاب المطرفي، وطلبت المساعدة من المواطنين والأشخاص الذين يمتلكون رحمة وإحسان لتكملة المبلغ المتبقي.

الجدير بالذكر أن الشاب حازم المطرفي، يبلغ من العمر 19 عامًا، وكان قد احتجز في السجن لمدة 3 سنوات بسبب جريمة قتل شاب آخر من عائلة سعودية في خلاف بين قبيلتين.

وتم تخفيض الفدية من قبل المحكمة من 15 مليون ريال إلى 12 مليون ريال، وبدأت حملة تبرع عبر منصة “إكس” لعتق رقبته وتصدر هاشتاج (#عتق_رقبه_حازم_عبدالله_المطرفي) قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.