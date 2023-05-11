أخبار السعودية

صور.. اللَّجنة الأمنية في إمارة #الرياض تضبط رتباً عسكرية مخالفة وتغلق عدداً من المحلات

محمد خير الحوراني

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال الملابس العسكرية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أكثر من 28 ألفاً من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية، كما قامت بمصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال عددٍ من محلاَّت بيع وخياطة الملابس العسكرية بالعاصمة السعودية الرياض.

صور.. اللَّجنة الأمنية في إمارة #الرياض تضبط رتباً عسكرية مخالفة وتغلق عدداً من المحلات المخالفة

اللحنة الأمنية تصادر 80 بدلة عسكرية وتغلق محلين

هذا وقد قررت اللجنة الأمنية إغلاق محلين بسبب العمل دون تراخيص نظامية، إضافة مصادرة 80 بدلة عسكرية في إطار الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل دائم، بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض التي تهدف إلى ضبط جميع الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صور.. اللَّجنة الأمنية في إمارة #الرياض تضبط رتباً عسكرية مخالفة وتغلق عدداً من المحلات المخالفة
صور.. اللَّجنة الأمنية في إمارة #الرياض تضبط رتباً عسكرية مخالفة وتغلق عدداً من المحلات المخالفة

الجهات المشاركة في الجولة التفتيشية

وكانت اللجنة الأمنية قد نظَّمت جولتها التفتيشية بمشاركة كلًّ من:

  1. وزارة التجارة السعودية.
  2. رئاسة أمن الدولة.
  3. وزارة الحرس الوطني.
  4. مكتب العمل في منطقة الرياض.
  5. شرطة منطقة الرياض.
  6. جوازات منطقة الرياض.
صور.. اللَّجنة الأمنية في إمارة #الرياض تضبط رتباً عسكرية مخالفة وتغلق عدداً من المحلات المخالفة
صور.. اللَّجنة الأمنية في إمارة #الرياض تضبط رتباً عسكرية مخالفة وتغلق عدداً من المحلات المخالفة

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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