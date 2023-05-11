صور.. اللَّجنة الأمنية في إمارة #الرياض تضبط رتباً عسكرية مخالفة وتغلق عدداً من المحلات

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال الملابس العسكرية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أكثر من 28 ألفاً من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية، كما قامت بمصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال عددٍ من محلاَّت بيع وخياطة الملابس العسكرية بالعاصمة السعودية الرياض.

اللحنة الأمنية تصادر 80 بدلة عسكرية وتغلق محلين

هذا وقد قررت اللجنة الأمنية إغلاق محلين بسبب العمل دون تراخيص نظامية، إضافة مصادرة 80 بدلة عسكرية في إطار الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل دائم، بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض التي تهدف إلى ضبط جميع الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الجهات المشاركة في الجولة التفتيشية