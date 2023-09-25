تعليق هيئة المساحة الجيولوجية على أنباء حدوث زلزال مدمر في السعودية

قال المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، إن المعلومات المتداولة بشأن احتمالية حدوث زلازل مدمر بدرجات تفوق 7.5 على مقياس ريختر غير صحيحة.

زلزال تركيا المدمر - مصدر الصورة: CNN

وأكد أبا الخيل، أن هذه المعلومات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة وتثير الهلع بين الناس، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات مجرد تخمينات عشوائية ولا يمكن التنبؤ بحدوث زلازل في الوقت الحالي.

واستعرض أبا الخيل، في حديثه لوكالة “اليوم” سبب حدوث الزلازل، وهو تراكم الإجهاد والضغط على صخور قشرة الأرض نتيجة لحركات الصفائح التكتونية على مر السنين، ما يؤدي إلى حدوث حركة في الصدوع الموجودة في القشرة وظهور نشاط زلزالي.

وأكد أهمية تثقيف المجتمع وتوعيته بمخاطر الزلازل والبراكين، وكذلك تعليم الناس كيفية التصرف خلال الهزات الأرضية، مشيرًا إلى أن التثقيف في هذا الشأن مهم للجميع ويشبه التثقيف في المجالات الأخرى مثل التغذية والصحة والرياضة، ولا يعني بالضرورة وجود خطر عاجل.

وأشار أيضًا إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هي المصدر الرسمي والموثوق للمعلومات المتعلقة بالزلازل في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم برصد ومتابعة الهزات الأرضية.