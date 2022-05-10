أرامكو تعلن أسعار البنزين بالسعودية لشهر مايو 2022

أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الخاصة بشهر مايو والمعلن عنها من قبل شركة أرامكو فمن المفترض أن يكون ميعاد التجديد اليوم العاشر من شهر مايو ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم كافة أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو.



تعتبر أسعار البنزين في السعودية من الأسعار التي من المفترض أن يتم الكشف عنها أو تحديثها في كافة محطات الوقود على أن يتم الكشف عنها في يوم الثلاثاء الذي يوافق عشرة من شهر مايو، ففي ذلك اليوم تقوم شركة أرامكو بتغير كافة الأسعار المطبقة في شهر إبريل ليتم الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بشهر مايو،

فحرصت شركة أرامكو على أن تراجع تعريفة أسعار البنزين وكافة مشتقاته في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10مايو على أن يتم تطبيقها في يوم 11 مايو عام 2022.

أجدد أسعار البنزين بالسعودية:

تزداد عمليات البحث حول التعرف على أسعار البنزين ومشتقاته في السعودية وسنقدم إليكم في السطور الآتية أخر الأسعار المعلن عنها حول البنزين بالمملكة العربية السعودية:

سعر بنزين 91 هو 2.18 ريال سعودي وذلك لكل لتر.

بينما سعر بنزين 95 هو 2.22 ريال سعودي وذلك لكل لتر.

كما أن سعر غاز البترول المسال هو 0.75 ريال سعودي وذلك لكل لتر.

بينما سعر الديزل هو0.63 ريال سعودي لكل لتر.

كما أن سعر الكيروسين هو0.70 ريال سعودي لكل لتر.

مع العلم أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن أخر أسعار مشتقات البنزين في المملكة العربية السعودية وذلك بعد ساعات قليلة، فحرصت الشركة على أن تحدث الأسعار وفقًا للوضع الراهن في جميع الأسواق بالمملكة وسيتم تطبيق تلك الأسعار في صباح يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر مايو، فعلى الجميع الانتظار فلم يتبقى سوى القليل على التعرف على الأسعار الجديدة من شركة أرامكو.