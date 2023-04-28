صور وفيديو.. انهيار أرضي في شرائع مكة وإنقاذ شخص في أبها.. والدفاع المدني “يُحذِّر”

شهدت منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الجمعة، تساقطاً للأمطار الغزيرة، التي تسببت في حدوث انهيار أرضي قرب إحدى نقاط تصريف المياه والسيول، كما أصدر الدفاع المدني السعودي عدداً من التحذيرات وتوقَّعت الأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع القادم في عددٍ من المناطق بالمملكة.

انهيار أرضي بقطر نصف متر في شرائع مكة

ورصدت عدد من وسائل الإعلام المحلية بالسعودية انهياراً أرضياً في شرائع مكة مقابل حجز المركبات باتجاه الطائف، وأظهرت الصور المتداولة انهياراً أرضياً بقطر نصف متر تقريباً، كما لعب الانهيار الأرضي دوراً في تصريف الأمطار المتساقطة، بينما تمَّ وضع بعض الأخشاب في المكان لتكون علامة تحذيرية للمركبات العابرة على الأسفلت القريب من الانهيار.

استمرار تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع القادم

من جانبه توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار فرص تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع القادم، مرجِّحاً أن تشمل أجزاء من مناطق #عسير، و #جازان، و #الباحة، و #مكة_المكرمة و #نجران، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية من #الرياض و #الشرقية.

إنقاذ شخص في أبها ومخالفة قائد المركبة

كما أعلن الدفاع المدني السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن إنقاذ شخص في #أبها كان قد احتجز في سيل داخل مركبة، وأكَّد الدفاع المدني أنَّ الجهات المختصة في إدارة المرور قامت بتطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”.

أنقذ مدني #أبها شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة "المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها"، بالتنسيق مع @eMoroor . pic.twitter.com/jIAAFrFnu5 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 28, 2023

الدفاع المدني يُحذر من المناطق المنخفضة خلال تساقط الأمطار

كما حذَّر الدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد من تأثير العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة على منطقة #مكة_المكرمة التي تستمر حتى مساء اليوم، كما جدَّدت المطالبة بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء تساقط الأمطار وجريان السيول.