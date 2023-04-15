أخبار السعودية

وزير الخارجية السعودي يحث السودانيين على العودة إلى الحوار لتحقيق الاستقرار

محمد عبد الحميد

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، المواطنين السودانيين إلى العودة إلى الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

اشتباكات السودان

وقال فيصل في بيان على حسابه عبر تويتر: “ندعو أشقائنا في السودان إلى الإسراع بوقف العمليات العسكرية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد”.

قد يهمك:

بالفيديو/ رائد فضاء إماراتي ينشر مشاهد مذهلة للحرم المكّي من الفضاء

الذكاء الاصطناعي في السعودية أهميته وأهدافه

كما دعا إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب السوداني، والحفاظ على إنجازاته وقدراته، والعودة إلى اتفاق إطاري يهدف إلى الوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، عن قلق المملكة العميق إزاء تصعيد حالة الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

Avatar of محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية، يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية ومن أهمهم موقع مصر فايف.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات