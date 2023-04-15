وزير الخارجية السعودي يحث السودانيين على العودة إلى الحوار لتحقيق الاستقرار

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، المواطنين السودانيين إلى العودة إلى الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال فيصل في بيان على حسابه عبر تويتر: “ندعو أشقائنا في السودان إلى الإسراع بوقف العمليات العسكرية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد”.

كما دعا إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب السوداني، والحفاظ على إنجازاته وقدراته، والعودة إلى اتفاق إطاري يهدف إلى الوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، عن قلق المملكة العميق إزاء تصعيد حالة الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.