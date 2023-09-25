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طفلة سعودية تخطف القلوب بعد تنمر معلمتها عليها.. قالت لها: كيف تأملين أن تصبحي طبيبة أسنان وأسنانك مكسورة

أسامة محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو تظهر فيه طفلة سعودية تبكي بعد تعرضها للتنمر من معلمتها.

طفلة سعودية تخطف القلوب بعد تنمر معلمتها عليها.. قالت لها: كيف تأملين أن تصبحي طبيبة أسنان وأسنانك مكسورة

صورة معبرة لطفلة تبكي - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

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وروت الطفلة واقعة التنمر التي تعرضت لها من المعلمة عندما طلب الطلاب منهم أن يشاركوها حلمهم المهني، وعندما أعربت الطفلة عن رغبتها في أن تصبح طبيبة أسنان، استخفت المعلمة بها واستهزأت بطموحها، قائلة لها بسخرية “كيف تأملين أن تصبحي طبيبة أسنان وأسنانك مكسورة”، مما أدى إلى انهيارها وبكائها.

وتفاعل الفنان فايز المالكي، مع الفيديو ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، حيث ناشد متابعيه توفير وسيلة للتواصل مع الطفلة، وأعلن عن تكفله بترميم أسنانها ومحاسبة المعلمة على تصرفها السئ.

وتفاعل العديد من أطباء الأسنان ومراكز الاستشارات النفسية مع هذه التغريدة، حيث عرضوا دعمًا مجانيًا للطفلة، وانتقد العديد من الأشخاص سلوك المعلمة وأعربوا عن استنكارهم، مشددين على ضرورة تعيين اختصاصيين نفسيين تربويين في المدارس للحد من التنمر بين الطلاب وحتى بين المعلمين.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية.

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