يوم التروية… الحجاج يتوجهون إلى منى لتأدية مناسك الحج

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة حيث فيه يتوجه حجاج بيت الله الحرام من المسجد الحرام إلى منى، حيث في هذا اليوم يحرم الحاج المتمتع إحراما جديدا بينما الحاج القارن والحاج المفرد فهما على إحرامهما الأول. اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الحاج خمس صلوات في منى هي: الظهر، العصر، المغرب، العشاء وفجر يوم عرفة.

أصل تسمية يوم التروية:

سمي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بيوم التروية لأن الناس يروون فيه أنفسهم بالماء استعدادا لما تبقى من أيام الحج حيث قال الإمام البابرتي صاحب كتاب العناية شرح الهداية “إنما سمي يوم التروية بذلك لأن الناس يروون بالماء من العطش في هذا اليوم، يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى”، كما ذكر بعض العلماء أيضا أن سبب التسمية هو أنه في مثل هذا اليوم تروى سيدنا إبراهيم عن ذبح ابنه إسماعيل وقال الإمام العيني في هذا “إنما سمي يوم التروية بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة يوم الثامن في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فلما أصبح رؤي أي افتكر أمن الله هذا أم من الشيطان؟ فسمي بيوم التروية”.

أعمال يوم التروية:

يستحب للحاج المتمتع أن يجدد إحرامه بالحج في ضحى يوم التروية وكذلك نفس الأمر لمن أراد أداء فريضة من أهل مكة المكرمة، أما الحاج المفرد والحاج القارن فيجوز لهما البقاء على إحرامهما إن لم يتحللا منه.

التطيب والاغتسال وترديد التلبية والقيام بنفس الأعمال التي قام بها أثناء الإحرام حسب الميقات

إذا كان الحاج يحج عن غيره فينوي ويقول “اللهم لبيك حجا عن فلان” ثم يواصل ترديد التلبية

يستحب للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال مع الإكثار من التلبية والحفاظ على إحرامه

يصلي الحاج بمنى الظهر والعصر جمعا وقصرا وكذلك المغرب والعشاء جمعا وقصرا يم يصلي فجر يوم عرفة وينتظر إلى حين طلوع الشمس

يبيت الحاج في منى ليلة يوم عرفة ثم عند طلوع الشمس يسير من منى إلى عرفات لإكمال باقي مناسك الحج.

تطلعات موسم الحج 2022:

حسب وزارة الحج والعمرة فإن موسم الحج 2022 ستكون فيه بعض التغييرات نظرا للوضعية الوبائية حيث يبدأ الحجاج بأداء مناسكهم يوم 8 من ذي الحجة أي يوم التروية وسط قواعد وإجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا وينتهي يوم الثلاثاء 13 من ذي الحجة.