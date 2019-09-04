وزارة الداخلية السعودية تُدشن مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي أحد أبرز أهدافها توفير العديد من الخدمات للسعوديين بشكل إلكتروني، لتوفير الوقت والمجهود، وفي إطار ذلك قامت وزارة الداخلية السعودية اليوم تحت إشراف وبتوجيه من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المواطن السعودي، في عدد من المجالات وتوفر عليه وقتًا ومجهودًا كبيرًا وذلك في حضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين وقادة الوزارة.







خدمات وزارة الداخلية السعودية

ومن هذه الخدمات الجديدة ما يتعلق بإدارة الجوازات عبر عدد آخر من البوابات الإلكترونية، التي تقدم مجموعة من التسهيلات الأخرى مثل بوابة مقيم، والتي أُضيف إليها خدمة مد تأشيرة الزيارة التجارية، أما عبر منصة أبشر للأفراد فقد تم إضافة خدمة أخرى، وهي إصدار تأشيرة الخروج النهائي من المملكة العربية، ويُضاف إلى ذلك مجموعة من الخدمات الإدارية الداخلية والخاصة بمنسوبي الجوازات.







كذلك تم إضافة خدمة إشارة للصم والبكم وقد استمع سمو الأمير وزير الداخلية إلى شرح مستفيض حول تلك الخدمات، وفائدتها للمواطن السعودي، وكيفية التعامل معها، هذا بالإضافة إلى ما سوف توفره على المملكة كذلك من مجهودات كبيرة.

هذا وقد حضر التدشين مجموعة القيادات على رأسهم معالي نائب الوزير الدكتور ناصر الداود، وكذلك وكيل الوزارة للشئون الأمنية ومدير عام مركز المعلومات الأمنية.





