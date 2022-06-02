اليوم موعد التسجيل في الحج لحجاج الداخل وسوف يستمر التسجيل لُمدة 9 أيام

طُوال الأيام القلائل المُنصرمة كان هُناك حالة من الترقب الشديد للإعلان عن فتح باب التسجيل في الحج 1443، وذلك حيث يرغب آلاف من المُواطنين السعوديين بأداء فريضة الحج هذا العام، ولذلك تم الإعلان مُنذ قليل أن اليوم هو موعد تسجيل الحجاج من داخل المملكة وسوف يستمر التسجيل لمُدة 9 أيام.. وإليكم تفاصيل الخبر أدناه.

البدء في التسجيل بالحج 2022 للسعوديين

اليوم الخميس الثاني من شهر يونيو 2022 مـ المُوافق الثالث من شهر ذو القعدة 1443 هـ قامت “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان أنه سوف يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الحج للسعوديين من يوم الجُمعة 3 يونيو 2022 بالهجري 4 ذو القعدة 1443، ومن جِهة أخرى تم توضيح الأمر للإجابة على سؤال “متى ينتهي التسجيل في الحج” ومن جانبها أوضحت “الحج والعمرة” أن التسجيل مُستمر لمُدة 9 أيام.

تصريح وزارة الحج والعمرة بشأن موعد التسجيل في الحج 1443

من جانبها أيضاً أعلنت “وزارة الحج والعمرة” عبر حسابها الرسمي على مِنصة Twitter للتدوينات القصيرة قائلة:

“وزارة الحج والعمرة بالمملكة تُعلن عن فتح تسجيل الحج من داخل السعودية، وسوف يستمر تسجيل الحجاج حتى 9 أيام، ولا يتعمد فرز النتائج على الأسبقية على التسجيل، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”

رابط التسجيل في الحج 1443 لحجاج الداخل

يجب التنويه على أن هُناك العديد من الخطوات التي يُراعى اتباعها عِند القيام بتسجيل الحجاج من داخل السعودية للحصول على تصريح الحج 2022، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: