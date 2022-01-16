وزارة التعليم في السعودية تحدد موعد العودة للدراسة الحضورية، وتكشف مصير منصة “مدرستي”

أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قرارها بخصوص عودة الدراسة الحضورية في المدارس، بينما تسائل الطلاب وأولياء الأمور عن مصير منصة “مدرستي” للمرحلة الابتدائية في المملكة، وفيما لو كان سيتم إيقاف العمل بالمنصة أو استمراها جنباً إلى جنب مع حضور الطلاب في المدارس مرة أخرى.

ما هو مصير منصة مدرستي وما هي أهم القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة المقبلة هذا ما سوف نتحدث عنه في السطور القليلة القادمة.

وزارة التعليم تعلن موعد العودة للدراسة الحضورية

أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات التي تحدد شَكل العملية التعليمية في الفترة المقبلة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

حيث حددت وزارة التعليم في المملكة يوم 20 جمادى الآخر لعام 1443هجري الموافق 23 يناير الحالي موعداً لعودة الدراسة الحضورية في المدارس الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

كما شددت قرارات وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بترك مسافة بين التلاميذ والابتعاد عن التجمعات بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور قدر الإمكان من جهة، و منع الإفطار الجماعي في المدارس للإدارة وللمعلمين من جهة ثانية.

وحول موعد عودة المعلمين والإداريين إلى العمل في المدارس أوضحت الوزارة أن عودة الإداريين سوف تبدأ صباح اليوم الأحد في المدارس، تليها عودة المعلمين في نهاية الأسبوع الحالي.

حقيقة إيقاف منصة مدرستي

كما أكدت وزارة التعليم على استمرار منصة مدرستي في العمل مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بإغلاق المنصة.

وبناء على ما صرحت به وزارة التعليم السعودية من قرارات، يتابع الطلاب دراستهم من خلال “مدرستي” حتى عودتهم إلى الدراسة الحضورية في المدارس يوم 23يناير الحالي.

بينما يستمر الطلاب الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو ضعف في المناعة بمتابعة الدروس عبر “مدرستي” بعد إثبات حالتهم الصحية التي تستدعي ذلك.