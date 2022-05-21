تعرف على موعد انتهاء العام الدراسي الحالي لعام 1443 هجرياً ومتى يبدء العام الدراسي الجديد لعام 1444 هجرياً

أعلنت وزارة التعليم السعودي منذ عدة أيام عن مواعيد انتظام العام الدراسي الجديد لعام 1444 هجرياً كما أوضح البيان عن مدة الإجازة الثانوية الصيفية التي يتمتع بها جميع الطلاب وأيضا أولياء الأمور بين كل عام دراسي جديد كما قالت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن التقويم الجديد يشمل جميع العطلات الرسمية كما نص البيان على أن العام الدراسي الجديد سوف يتكون من ثلاث فصول كما هو دائماً ومعروف بنظام التعليم داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كل ما جاء في البيان الرسمي الخاص بالعام الدراسي الجديد لعام 1444 هجرياً.

متى تبدأ الإجازة الرسمية للعام الدراسي لعام 1443هجرياً:

جاء في بيان وزارة التعليم السعودي أن موعد بداية انتهاء العام الدراسي الحالي هو 30 من شهر يونيو لعام 2022 ميلادي الموافق 4 من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرياً على أن تكون الإجازة الصيفية عبارة عن 59 يوماً تفصل بين العام الدراسي الحالي والعام الدراسي الجديد لعام 1444 هجرياً، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد لعام 1444 هجرياً يوم 28/8/2022، ويوم 24/11/2022 ميلادياً هو أول يوم في إجازة نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجديد.

كما وضحت الوزارة أن عدد الأيام التي سوف يحصل عليها الطلاب هى 56 يوماً حتى انتهاء العام الدراسي الجديد لعام 1444 هجرياً يتمتع بها جميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع المراحل الدراسية داخل المملكة العربية السعودية وذلك حرصاً من الوزارة على توفير المناخ المناسب لراحة الطلاب.