هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن 2022 في السعودية؟

هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن في السعودية 2022؟ دائماً ما تحرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية في تقديم الاهتمام لجميع الوافدين والمُقيمين، ونجد ذلك ملحوظاً جداً من خلال تقديم المزيد من الخدمات التي من شأنها العمل على تيسير الحال على الأشخاص الوافدين من خارج المملكة من البُلدان المُجاورة، ونجد العديد من الأشخاص قد يرغبون في استقدام ذويهم وذلك هو موضوع حديثنا اليوم.. حيث نُسلط الضوء عبر تقريرنا التالي للحديث عن شروط الزيارة العائلية للسعودية 2022 – 1443.

رسوم الزيارة العائلية للسعودية 2022 – 1443

خلال الشهور القليلة المُنصرمة تم الإعلان عن خبر “تخفيض رسوم الزيارة العائلية” من قِبل المملكة العربية السعودية، فقبل قرار التخفيض كانت رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية 2,000 ريال سعودي ومن ثَم أصبحت 300 ريال سعودي، وفيما يلي سوف نُوضح لكم الرسوم عبر الجدول التالي:

مُدة الزيارة العائلية تكلفة الزيارة يومان 100 ريال سعودي 4 أيام 300 ريال سعودي 14 يوم 300 ريال سعودي 30 يوم 300 ريال سعودي 900 يوم 300 ريال سعودي 180 يوم 3,000 ريال سعودي 12 شهر 5,000 ريال سعودي 24 شهر 8,000 ريال سعودي

هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن في السعودية؟

“نعم” فإن الزيارة العائلية للمملكة العربية السعودية مُتاحة خلال الوقت الراهن، وذلك نظراً لكافة الجُهود التي يتم بذلها من قِبل الحكومة السعودية لمُساعدة المُقيمين والوافدين في استقدام ذويهم من أفراد العائلة، ولكن وجب التنويه إلى أنه يتم تصديق طلب زيارة عائلية وفقاً لضوابط وشروط يجب الامتثال لها أولاً.

كيفية سداد رسوم الزيارة العائلية 2022

يُمكن القيام بتسديد رسوم التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية للسعودية 2022 من خلال بعض الخطوات القلائل التي سوف نُوضحها لكم تفصيلاً أدناه، وهي تتمثل في الآتي:

أولاً يتم زيارة المِنصة الإلكترونية “ إنجاز ” ومن ثَم القيام بتسجيل الدخول.

” ومن ثَم القيام بتسجيل الدخول. بعد ذلك يتوجب على المُستخدم النقر على تبويب “الدخول” ويليه اختيار “خدمة الأفراد”.

الخطوة التالية وهي القيام بالضغط على أيقونة “الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية”.

الآن يتم إرفاق جميع البيانات المطلوبة في الحُقول المُخصصة لذلك والتأكد منها.

يتبع الخطوة السابقة التوجه إلى الصفحة الخاصة بـ”رقم الطلب” الذي تم تقديمه.

يقوم المُستخدم الآن باختيار وسيلة الدفع المُتاحة ومُتابعة باقي خطوات التسديد.

في الأخير يراعى طباعة إيصال التأشيرة العائلية الأخير.

استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2022 – 1443

بعد إتمام خطوات سداد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية 2022، ويُمكن القيام بالاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية للسعودية من خلال اتباع الخطوات التالية، إليكم إياها: