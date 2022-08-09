نتائج القبول في جامعة تبوك 1444 للعام الجديد عبر بوابة القبول الموحد

قامت عمادة القبول في جامعة تبوك بالإعلان عن رابط نتائج القبول في جامعة تبوك للعام الجامعي الجديد، وكان ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر، وأعلنت عن ظهور نتائج ترشيح الطلاب لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم المتوسط على موقعها الإلكتروني، ونبهت الطلاب بضرورة الإسراع في تأكيد القبول الخاص بهم في أسرع وقت في الفترة من اليوم الثلاثاء 9 من شهر أغسطس إلى الاثنين الموافق يوم 15 أغسطس الجاري، وفيما يلي سوف نوضح رابط الاستعلام عن نتائج القبول في جامعة تبوك.

بوابة القبول الإلكتروني الموحد

تحرض جامعة تبوك على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بصورة مباشرة وفعالة عن طريق حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، وتقدم جامعة تبوك العديد من الخدمات الطلابية بصورة إلكتروية لكي تسهل على الطلاب الوصول إلى ما يحتاجونه بشكل سريع وإلكتروني للتسهيل على الطلاب، وقد أعلنت الجامعة عن إتاحة نتائج الطلاب إلكترونياً على موقعها الرسمي في إطار رؤية السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي والاعتماد على الرقمنة بدلاً من المعاملات الورقية.

نتائج القبول جامعة تبوك

حيث قامت جامعة تبوك بالسعودية بالإعلان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر عن إتاحة نتائج الترشيح الخاصة بالطلاب المتقدمين للدراسة ببرناج البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وأكدت الجامعة بأن الاستعلام عن النتيجة تكون من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وأكدت على ضرورة تأكيد القبول بداية من اليوم 9-8-2022، حتى يوم الاثنين الموافق يوم 15-8-2022.

شروط التقديم في جامعة تبوك 2022

وقد قامت جامعة تبوك بوضع عدة شروط للمتقدمين لكي يستطيعوا الالتحاق بجامعة تبوك، ومن أهم هذه الشرط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويجب اجتياز اختيار القدرات العامة والتحصيلي والمقابلات الشخصية.

وأن لا يكون قد مر على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من 5 أعوام.

وفي حالة عمله بالقطاع الحكومي لابد من موافقة جهة العمل.

رابط نتائج القبول جامعة تبوك

وقد قامت جامعة تبوك بالإعلان من خلال صفحتها الرسمية عن نتائج الترشيحات للطلبة، وقد وضحت رابط نتائج القبول الجامعي في جامعة تبوك، وسوف يتم توجيهك إلى موقع الجامعة.