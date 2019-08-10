موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2019 – 1440| سنن يوم العيد المُستحبة

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى في كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية للعام الجاري 2019م-1440هـ، حيث لم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وحضراتكم بألف خير، وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن تجهيز أكثر من 6510 مسجد ومصلى في كافة مناطق المملكة العربية السعودية من أجل أداء صلاة عيد الأضحى 1440 المبارك.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر توقيت صلاة العيد في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وبريدة والدوادمي والزلفى وجازان وعرعر والطائف والأحساء وعفيف وتبوك وحائل والدمام وغيرهم من المدن السعودية، كما نرفق لكم أيضاً بياناً بأسماء المصليات والجوامع التي سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى بها في مدينة بريدة، بالإضافة إلي خطيبا الحرمين الشريفين لهذا العام.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2019

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن أول أيام الشهر المبارك بناءً علي تحري رؤية هلال ذي الحجة 1440، ومن ثم بدأت الأيام المباركة وموسم حج هذا العام، ونحن الآن في اليوم التاسع ومن الشهر الكريم، وحالياً ينفر حجاج بيت الله الحرام إلي المزدلفة للمبيت بها وفقاً لتعاليم الرسول صل الله عليه وسلم، وذلك بعد قضاء منسك الوقوف بمشعر عرفات وتلاوة أفضل أدعية يوم عرفه، وفي ظل البحث المتزايد عن موعد صلاة العيد في السعودية بكافة مدنها ومناطقها، فقد قمنا من خلال موقع نجوم مصرية بتوفير توقيت صلاة عيد الأضحى في الرياض وكافة المدن السعودية من خلال النقاط التالية:

مكة المكرمة: 6:12 صباحاً.

المدينة المنورة: 6:09 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض: 5:40 صباحاً.

جدة: 6:15 صباحاً.

الدمام: 5:24 صباحاً.

بريدة: 5:49 صباحاً.

أبها: 6:05 صباحاً.

حائل: 5:56 صباحاً.

تبوك: 6:15 صباحاً.

الباحة: 6:07 صباحاً.

جازان: 6:07 صباحاً.

نجران: 6:00 صباحاً.

سكاكا: 5:59 صباحاً.

عرعر: 5:54 صباحاً.

الطائف: 6:10 صباحاً.

عنيزة:5:49 صباحاً.

الأحساء: 5:28 صباحاً.

خميس مشيط: 6:04 صباحاً.

الجبيل: 5:25 صباحاً.

ينبع: 6:16 صباحاً.

حفر الباطن: 5:38 صباحاً.

المجمعة: 5:44 صباحاً.

الدوادمي: 5:50 صباحاً.

الزلفى:5:45 صباحاً.

الخرج: 5:38 صباحاً.

السليل:5:50 صباحاً.

الرس: 5:51 صباحاً.

شقراء: 5:45 صباحاً.

طريف: 6:02 صباحاً.

الوجه: 6:19 صباحاً.

بيشة: 6:03 صباحاً.

القريات: 6:08 صباحاً.

الأفلاج: 5:44 صباحاً.

الخفجي: 5:28 صباحاً.

تيماء: 6:09 صباحاً.

رابغ: 6:14 صباحاً.

رفحاء: 5:46 صباحاً.

العلا: 6:13 صباحاً.

أملج: 6:17 صباحاً.

عفيف: 5:57 صباحاً.

كما يمكنكم التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 1440 في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية من خلال الصورة التالية:

عيد الأضحى 1440 المبارك

من يرغب في التعرف على موعد صلاة العيد في الإمارات العربية، فيمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية، أما عن مستحبات وسنن عيد الأضحى المبارك، فيجب على كل مسلم عند الذهاب للساحة أو المسجد القيام بالتهليل والتكبير المطلق والمقيد، والاغتسال والتطيب والتزين وارتداء أفضل الملابس، والذهاب من طريق والعودة من طريق أخر، واصطحاب النساء والأطفال للصلاة، أداء صلاة العيد والاستماع للخطبة، والأكل بعد صلاة العيد من الأضحية، والتهنئة بالعيد وصلة الأرحام، ويستحب الذهاب للصلاة ماشياً، ومن خلال النقاط المرفقة بالمقال، يمكنكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1439.