موعد أجازة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 2019 .. ومظاهر الاحتفال

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وتم فيه إصدار مرسوم ملكي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في يوم 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، وتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م.

أجازة العيد الوطني في المملكة العربية السعودية

بدأ اعتبار يوم العيد الوطني قرار إعطاء أجازة عطلة رسمية للمدارس والشركات بداية من اليوم الوطني الخامس والسابعون لعام 2005 ميلاديًا، ومنذ ذلك الحين والأجازة تطبق بشكل سنوي، حيث توافق هذا العام يوم الأثنين 23 سبتمبر 2019م، وبما أن الجمعة والسبت أجازة أسبوعية ويقع بينها وبين اليوم الوطني الأحد فإنه سوف يتم اعتبار الأحد ضمن الأجازة الرسمية، مما يتيح للموظفين 4 أيام متتالية للاستمتاع بها مع اسرهم وزويهم أو التنزه في الأماكن العامة وغيرها .

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في المملكة

من أهم مظاهر الاحتفال في الأعياد الوطنية السابقة، أن قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول العالم، كما دشنت أمانة محافظة جدة أطول سارية علم في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 171 متراً، ومن المتوقع أن تعم الاحتفالات هذا العام جميع ارجاء المملكة العربية السعودية، ولا سيما مع حالة الانفتاح التي لم يسبق لها مثيل خلال تاريخ المملكة حيث فتحت المسارح والسينمات والملاهي والمتنزهات أبوابها على مصريعها للشعب السعودي .

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