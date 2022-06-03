منصة أبشر تُتيح خدمة جديدة أمام المواطنين والمقيمين تتعلق بمبايعة المركبات

في إطار الخدمات الإلكترونية التي توفرها لملايين المستخدمين من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، أعلنت منصة أبشر رسميًا عبر حسابها على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، عن إتاحتها خدمة جديدة تتعلق بمبايعة المركبات إلكترونيًا، وذلك بحد أدنى للسيارات بـ500 ريال، والحد الأعلى مليون ريال، وكشفت عن خطوات الاستفادة منها من المنزل توفيرًا للوقت والجهد، وللوصول إلى خدمة مبايعة المركبات يُمكن زيارة موقعها الرسمي.

خدمة أبشر للمبايعات

وأطلقت المنصة الحملة تحتى عنوان “الآن خليناها أشمل وبأي وقت وانت مرتاح”، حيث أصبح بإمكان الشخص من الحصول على خدمة مبايعة المركبات من 500 حتى 1.000.000 ريال سعودي، لافتة إلى أن تلك الخدمة تعزز مستوى الأمان والثقة في التعامل مع الطرف الآخر لشراء أو بيع مركبة بعد إتفاق الطرفين، مع العلم أنه يتم دفع ثمن المركبة إلى حساب وسيط خاص بالخدمة، من أجل ضمان حقك في توثيق المبالغ واستلام المركبة.

الآن خليناها أشمل.. تقدر من خدمة مبايعة المركبات تبيع سيارتك بقيمة من 500 وحتى 1.000.000 ريال سعودي، بأي وقت وأنت مرتاحhttps://t.co/6XQdfuc54k#أسهل_أسرع pic.twitter.com/vzB2HovyA5 — أبشر (@Absher) June 2, 2022

وفي حالة الاختلاف بين الطرفين

وأوضحت أبشر أنه إذا اختلف الطرفي، أو في حالة عدم الرغبة في الاستمرار بالمبايعة، يُمكن إلغاء المبايعة في أي وقت قبل إتمام خيار «تسليم المركبة» عبر الخدمة ويتم استرجاع جميع المبالغ المدفوعة إلكترونيًا.

شروط الخدمة

أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في المنصة. ثمن المركبة يجب أن يكون بين 500 و1,000,000 أن تكون حالة المركبة سليمة. أن تكون المركبة غير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة. سريان رخصة السير للمركبة. يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول. يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول.

مع مراعاة أيضًا أن يتم سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية سداد بقيمة 150 ريال سعودي، وعدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة، كما أن أجور إتمام المبايعة عبر منصة أبشر هي 230 ريال شاملة لقيمة الضريبة المضافة، ليتم إضافتها إلى ثمن المركبة وتدفع من قبل المشتري وهي أجور قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة.