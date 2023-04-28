مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوضح: حقائب ممنوعة لا يُسمح بنقلها

أفاد حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي الرسمي على منصة تويتر بضرورة التزام المسافرين بأنواع مُحددة من الحقائب المسموح بها فقط لمراعاة شروط الأمان، وأفاد الحساب الرسمي بأن الحقائب والأمتعة ذات الأحزمة الطويلة أو الحمالات القماشية أو تحتوي على وزن زائد ومخالف للشروط لا يُسمح بنقلها، بالإضافة إلى الحقائب المستديرة أو المربوطة بالحبال أو الملفوفة بالقماش، وكذلك الأمتعة الغير مُرتبة.

عزيزي المسافر..

تعرّف على الأمتعة

غير المسموح بها لتسهيل

إجراءات سفرك.#مطار_الملك_عبدالعزيز#خدمتكم_شرف pic.twitter.com/dR8Udb6qTm — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 22, 2023

عزيزي المعتمر..

امتنع عن حمل الأمتعة👜

غير المسموح بها

خلال رحلة مغادرتك

عبر #مطار_الملك_عبدالعزيز.#خدمتكم_شرف pic.twitter.com/5vkdrW68e4 — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 27, 2023

ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عدة نصائح يجب على المسافرين التقيد بها قبل ذهابهم إلى المطار لتسهيل إجراءات سفرهم وعدم تعرضهم لأي تأخير وأهمها:

عزيزي المسافر..✈️

لتسهيل إجراءات سفرك 💼

وللحفاظ على وقتك 🕞

اتبع التعليمات التالية:#خدمتكم_شرف

⬇️ pic.twitter.com/iBKxYon7jE — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 22, 2023

تطابق وزن الحقائب كما هو موضح في التذكرة.

التواجد في المطار قبل الموعد بـ 2 ساعة للرحلات الداخلية و3 ساعات للرحلات الخارجية.

توفر جواز السفر والهوية.

استخراج بطاقة الصعود إلكترونيا.

عزيزي المسافر:

تجنباً لتأخير سفرك أحرص

على الحضور للمطار قبل موعد رحلتك بوقتٍ كافٍ.#خدمتكم_شرف pic.twitter.com/hwcJ0XkVIt — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) April 25, 2023

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