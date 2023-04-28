أخبار السعودية

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوضح: حقائب ممنوعة لا يُسمح بنقلها

داليا الراوي

أفاد حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي الرسمي على منصة تويتر بضرورة التزام المسافرين بأنواع مُحددة من الحقائب المسموح بها فقط لمراعاة شروط الأمان، وأفاد الحساب الرسمي بأن الحقائب والأمتعة ذات الأحزمة الطويلة أو الحمالات القماشية أو تحتوي على وزن زائد ومخالف للشروط لا يُسمح بنقلها، بالإضافة إلى الحقائب المستديرة أو المربوطة بالحبال أو  الملفوفة بالقماش، وكذلك الأمتعة الغير مُرتبة.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوضح: حقائب ممنوعة لايُسمح بنقلها
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مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبدالعزيز

ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عدة نصائح يجب على المسافرين التقيد بها قبل ذهابهم إلى المطار لتسهيل إجراءات سفرهم وعدم تعرضهم لأي تأخير وأهمها:

  • تطابق وزن الحقائب كما هو موضح في التذكرة.
  • التواجد في المطار قبل الموعد بـ 2 ساعة للرحلات الداخلية و3 ساعات للرحلات الخارجية.
  • توفر جواز السفر والهوية.
  • استخراج بطاقة الصعود إلكترونيا.

مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبدالعزيز

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داليا الراوي

حاصلة على بكالوريوس في التاريخ أكتب في عدة مجالات في وقت فراغي
التدوين بالنسبة لي هواية وأحب أن أشارك خبرتي مع الأخرين

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