بحلول العام 1351 هـ تم تغيير اسم المملكة العربية السعودية بعد أن كان اسمها “مملكة الحجاز” من قِبل الملك “عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود”، ومُنذ ذلك الوقت تم اعتماد هذا اليوم وتسميته بـ”اليوم الوطني السعودي”، والذي يقوم كافة المُواطنين بالمملكة بالاحتفال بتلك الذكرى الرائعة، ومع اقترابها سوف نُجيب على سؤال “متى اليوم الوطني السعودي 1444 هجري العد التنازلي”.. فضلاً تابعوا التقرير التالي للتعرف على المزيد.

متى اليوم الوطني هجري 1444؟

في كُل عام تحتفل السعودية بـ”اليوم الوطني السعودي” وتُقام الاحتفالات والفعاليات بدءً من يوم الـسابع والعشرين 27 من شهر صفر 1444 هـ المُوافق الثالث والعشرين 23 من شهر سبتمبر مـ، وجدير بالذكر أن تلك الذكرى هي ذكرى اليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار “هي لنا دار”، وسوف يتم إقامة العديد من الاحتفالات بالإضافة إلى أن كافة المُواطنين يترقبون فعاليات اليوم الوطني السعودي 1444.

شعار اليوم الوطني السعودي 1444

هُناك عبارة مُستخدمة في العديد من الأغاني السعودية، ولذلك نجد أن شعار اليوم الوطني السعودي 1444 هو “هي لنا دار”، وجدير بالذكر أنه تم وصف الوطن بكلمة “الدار”، وذلك بالإضافة إلى أنه تم استخدام ألوان الشعار بعناية فائقة وتلك الألوان هي الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر والأزرق، ورموز الألوان هي كالآتي:

اللون الأخضر: فهو إشارة إلى النمو والأمان والطموح.

اللون الأصفر: هو إشارة إلى التفاؤل.

اللون البرتقالي: هو إشارة إلى النجاح.

اللون الأحمر: إشارة للعزيمة.

اللون الأزرق: إشارة إلى الحكمة والولاء.

عبارات تهنئة اليوم الوطني 92

بالتزامن مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 1444 – 2022 يبحث العديد من المُواطنين بالمملكة عن عبارات تهنئة اليوم الوطني 1444، ولذلك سوف نُوضح لكم أهم العبارات التي يُمكن تبادلها بين الأهل والأحبة والأصدقاء وهي كالآتي: