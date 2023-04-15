نتيجة مباراة أحد والساحل في الدوري السعودي (انتصار مهم في مشوار التأهل الصعب! (1-0))

ضمن لقاءات الجولة 24 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، تلعب مباراة أحد والساحل القوية والهامة، مساء اليوم السبت 15 أبريل الجاري، والتي تندرج في إطار مواجهات الإياب أو الدور الثاني، يحتضنها ملعب نادي أحد Ohod Club Stadium في المدينة المنورة، يطمح من خلالها “الجبل” إلى التمسك بالأمل الصعب في التأهل والعودة إلى الدوري السعودي الممتاز “دوري المحترفين أو دوري روشن” بعد غياب لنحو 4 مواسم، شريطة الوصول إلى النقطة 54 من أجل الإطاحة بـ”الرياض” رابع وآخر المتأهلين “حتى الآن”، بينما يسعى الفريق الوافد من “عنك” إلى قفزة قد تبقيه في دوري يلو للموسم القادم.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في السطور القادمة على موعد مباراة أحد والساحل والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة الفريقين ونتائجهما في دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 بالموسم السادس والأربعين، وكذلك وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري يلو حاليًا.

مباراة أحد والساحل

إلى لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين منذ يوم 8 مارس الماضي في Saudi Arabia Division 1 2022/2023 ، حيث مواجهة الساحل ضد أحد.

حيثما يخوض أصحاب الديار قمة الليلة، وهم في المركز التاسع بالترتيب العام للمسابقة، برصيد 36 نقطة وصافي (-3) أهداف، يفصله 17 نقطة عن المدرسة الوسطى صاحب المركز الرابع والأخير ضمن المتأهلين إلى دوري روشن.

فقد فاز Ohod Club في 8 مباريات، وتعادل في 12 أخرى، غير أنه تلقى 7 هزائم بالموسم الحالي (آخرهم كان الخسارة من حزم الصمود في الجولة 25).

من جهة أخرى، يأتي الضيوف في المرتبة الـ17 وقبل الأخيرة في جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي ، بعدما جمع 23 نقطة وفارق (-12) هدفًا، يفصله (+5) نقاط لصالح القادسية صاحب المركز الـ15 وآخر المستمرين في البطولة للموسم المقبل “حتى الآن”.

إذ حقق Al-Sahel هذا الموسم 4 انتصارات فقط، وتعادل في 11 أخرى (من بينها التعادل الصعب والمثير مع عنابي سدير “الفيصلي” في الجولة 22 المؤجلة)، إلا أنه تجرع مرارة الخسارة 12 مرة!.

عمومًا إليكم جدول ترتيب Saudi Yelo League First Division 2023 قبيل انطلاق مؤجلات الليلة:

هذا، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفيصلي الليلة، في نفس توقيت مواجهة الجبل ضد الساحل، وذلك في مواجهة مؤجلة من الجولة 26.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مباراة الساحل أمام أحد في الدور الأول، عن تعادل الفريقين إيجابيًا (1-1)، سجل للساحل اللاعب محمد ناصر السبيعي، وذلك بعد تقدم “الجبل” بهدف الزيمبابوي جون جيرالد تاكوارا Gerald Takwara من ركلة جزاء.

تشكيل المباراة

يخوض فريقا أحد والساحل مواجهة الليلة بتشكيل مكون من العناصر والأسماء الآتية:

موعد مباراة أحد والساحل والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرون في دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 ، مساء اليوم السبت، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت الرياض والمنامة والدوحة، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة ( 7:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة أحد والساحل ، فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن تكليف الحكم السعودي محمد العمري بالمهمة.

فيما يلي طاقم تحكيم مباريات اليوم السبت في دوري يلو:

سوف تقوم القنوات الرياضية السعودية بتغطية الحدث، من خلال شاشة KSA Sports 2 HD.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة أحد والساحل ، فقد كلفت القنوات السعودية الرياضية المعلق الرياضي السعودي فهد العنزي بالمهمة.