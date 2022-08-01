ما هو عدد الإجازات المطولة 1444 ؟ وزارة التعليم أعلنت ذلك الآن

اقتربت الدراسة في المملكة العربية السعودية، وزادت معها التساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1444 / 2023، وعن الإجازات الرسمية الوطنية والدينية وإجازات الأسابيع المطولة وإجازات الفصول الدراسية المختلفة، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عدد من القرارات بخصوص التقويم الدراسي وعدد الإجازات المطولة 1444، وسوف نتعرف عليها في سطور هذا المقال بالتفصيل.

عدد الإجازات المطولة 1444

قامت وزارة التعليم السعودية بوضع التقويم الدراسي للعام الجديد 1444 / 2023م، حيث أعلنت فيه العديد من التفاصيل الهامة منها عدد أيام كل فصل دراسي من الفصول الثلاثة، وكذلك بداية الدراسة ونهايتها، وعدد الإجازات المطولة 1444 وغيرها من التفاصيل.

أما عن عدد الإجازات المطولة 1444 في التقويم الدراسي الجديد 5 إجازات مطولة وهي:

إجازتين مطولتين في الفصل الدراسي الأول. إجازتين مطولتين في الفصل الدراسي الثاني. إجازة مطولة واحدة فقط في الفصل الدراسي الثالث.

مواعيد الإجازات المطولة 1444

حددت وزارة التعليم مواعيد الإجازات المطولة في الفصول الدراسية سواء الأول والثاني والثالث تواريخ ومواعيد محددة وهي:

إجازة مطولة أولي في الفصل الدراسي الأول: 19 / 3/ 1444 الموافق 16 أكتوبر 2022.

إجازة مطولة ثانية في الفصل الدراسي الأول: 16/ 4/ 1444 الموافق 10 نوفمبر 2022.

إجازة مطولة أولى في الفصل الدراسي الثاني:24 / 5 / 1444 الموافق 18 ديسمبر 2022.

إجازة مطولة ثانية في الفصل الدراسي الثاني: 22 / 6 / 1444 الموافق 15 يناير 2023م.

إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث: 8 / 11 / 1444 الموافق 28 مايو 2023م.

اقرأ أيضًا: تحديثات هامة وعاجلة في التقويم الدراسي 1444 هـ داخل المملكة أعلنت عنها الوزارة شملت تعديلات المواعيد والاجازات لجميع مراحل التعليم

اقرأ أيضًا: التقويم الدراسي 1444 | تعرف على قرارات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

جدول الإجازات الرسمية 1444

كثير من الطلاب وأولياء الأمور يسألون عن الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي الجديد، وقد أعلنت وزارة التعليم جدول الإجازات الجديد وهو:

إجازة اليوم الوطني.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى في الفصل الدراسي الأول.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في الفصل الدراسي الأول.

إجازة الفصل الدراسي الأول.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثاني.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في الفصل الدراسي الثاني.

إجازة يوم التأسيس.

إجازة الفصل الدراسي الثاني.

إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة في الفصل الدراسي الثالث.

إجازة نهاية العام والعطلة الصيفية.

أما عن عدد أيام الإجازات 56 يوماً، مُقسمة على عشر إجازات بالإضافة لإجازة نهاية العام أو العطلة الصيفية بعد انتهاء الدراسية للعام الدراسي 1444 هـ / 2023م.