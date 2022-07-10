كيفية حجز تذاكر بوليفارد الرياض سيتي في السعودية 2022

تهتم أغلب الدول حول العالم بالمظهر السياحي لديها، وتعمل على إقامة العديد من المدن السياحية التي تهدف لجذب السياح من مختلف الدول وتنشيط حركة السياحة لديها وتحفيز الزوار لقضاء أوقات ممتعة وشيقة في هذه المناطق، بوليفارد الرياض سيتي أهم وأجمل مناطق العاصمة السعودية الرياض، حيث يعتبر واجهة سعودية جميلة تستقطب عدد كبير من الزوار والسياح، وقد نجحت هذه المنطقة بدفي أن تكون أهم وأشهر مناطق المملكة تألقاً وجذباً للسياح، بما تحتويه من مطاعم ومقاهي وكافيهات ومحلات تجارية مميزة، بوليفارد الرياض سيتي موضوع مقالنا اليوم سنتعرف أكثر إليه وإلى أهم فعالياته ومميزاته.

بوليفارد الرياض سيتي

تعتبر بوليفارد الرياض سيتي من أهم المشاريع الترفيهية التى أثبتت نجاحها في المملكة، حيث استضافت بوليفارد الرياض الضيوف والسياح السعوديين والأجانب من مختلف دول العالم، وأصبح رمزاً سياحياً مميزاً ساحراً، تم افتتاحه يوم الاثنين 1 من نوفمبر 2021، كأحد أهم مناطق موسم الرياض الثاني، ولكن ظلّت بوليفارد الرياض تستقبل زوارها حتى بعد إنتهاء فعاليات الموسم، وتضم البوليفارد حوالي ثمانية مناطق جذب مثل حلبات التزلج وملاعب الجولف ومجموعة مميزة وراقية من المطاعم والأسواق.

فعاليات بوليفارد الرياض سيتي 2022

ما زالت بوليفارد الرياض سيتي تستقبل زوارها للعديد من الاحتفالات وخاصةً وأن العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك في في التاسع من يوليو 2022 الموافق للعاشر من ذي الحجة 1443، حسب المعهود في مختلف البلدان الإسلامية والعربية تقام العديد من الفعاليات الإحتفالية خلال فترة العيد، والتي تشمل الكثير من المهرجانات الترفيهية المميزة التي تناسب كافة الفئات العمرية، وتحتفل بوليفارد الرياض بهذه المناسبة الدينية من خلال إقامة الاحتفالات والعروض المميزة، سنتعرف سوياً عزيزي المتابع إلى أهم هذه الاحتفالات والفعاليات.

ياهلا والفين سهلا فيكم والمهلي ما يولي 🎶😎 الفنانين محمد الأهدل ومحمد الزيلعي جايين يطربونكم في ليالي عدن داخل #بوليفار_رياض_سيتي 😍 الحجز عن طريق تطبيق ذا شفز ✨https://t.co/NxHlhztzqN pic.twitter.com/Rncb3t6NeW — بوليفارد رياض سيتي | BLVD RUH CITY (@BlvdRuhCity) July 9, 2022

فعاليات واحتفالات بوليفارد الرياض لعيد الأضحى المبارك

تعتبر بوليفارد الرياض سيتي من أهم المشاريع الترفيهية التى أثبتت نجاحها في المملكة، وأصبحت رمزاً سياحياً مميزاً ساحراً، تم وتضم البوليفارد العديد من المناطق التى تجذب الزوار مثل حلبات التزلج وملاعب الجولف ومجموعة مميزة وراقية من المطاعم والأسواق، وتقدم بوليفارد الرياض العديد من الاحتفالات لعيد الأضحى المبارك منها:

حفلة الفنان على جمعة في مطعم دخنة يوم الإثنين 11 يوليو.

حفلة الفنان محمد الزيلعي يوم الاثنين 11 يوليو.

حفلة الفنان محمد الأهدل يوم الخميس 14 يوليو.

أمسيات طربية داخل مطعم ليالى شامية لكل من الفنان وديع الغصن يوم الثلاثاء 12 يوليو. ليلة التخت الشرقي يوم الأحد 10 يوليو.



كما أنه هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات المميزة داخل بوليفارد الرياض والتي انطلقت احتفالاً بعيد الأضحى تحت شعار “فرحة العيد معنا بتزيد”.

رابط حجز تذاكر حفلات بوليفارد الرياض

يمكنك عزيزي المتابع زيارة موقع بوليفارد الرياض “من هنا“، لتتمكن من حجز التذاكر للحفلات المميزة والتى تقام على أرض بوليفارد الرياض، يمكنك حجز الحفلة التى ترغب بها بعد الإطلاع على هذه الحفلات ومواعيدها.