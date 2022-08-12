كم عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاعين الحكومي والخاص؟

العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والمقيمين على أراضيها، ينتظرون حلول ذكرى الاحتفال يواليوم الوطني السعودي خلال أسابيع قليلة، والذي يصادف هذا العام الذكرى الثانية والتسعين، وسيكون يوم 23 سبتمبر 2022، حيث بدأت الاحتفالات مبكرًا، في حيب يبحث عن الكثيرين عن معرفة: كم عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي، لاسيما وأنه يتم تحديد عطلة رسمية للقطاعين العان والخاص.

موعد اليوم الوطني السعودي 92

ومع اقتراب الذكرى 92 لليوم الوطني، نتتعرف معكم على عدد أيام الإجازة الرسمية التي سيتم تحديدها من قبل الحكومة ممثلة في وزراتي الموارد البشرية والخدمة المدنية، للاحتفال وإحياء ذكرى تأسيس السعودية في عام 1932 م، والتي نجح فيه الملك عبد العزيز آل سعود مؤسسة المملكة في العصر الحديث بعد توحيدها وتجميع أراضيها تحت مظلة واحدة، أُطلق عليها المملكة العربية السعودية نسبةً له، وسيكون اليوم الوطني، هو يوم الجمعة 23 سبتمبر 2023، الموافق 27/2/1444.

كم عدد أيام إجازة اليوم الوطني

يُعتبر اليوم الوطني السعودي من أشهر المناسبات التي يحتفل بها المواطنين والمقيمين والوافدين، ولها العديد من الطقوس والعادات الجميلة والرائعة والاحتفالات الكبرى والحفلات الفنية والرياضية، وغيرها، كما تمنح الحكومة إجازة رسمية لكل من القاعين الحكومي والخاص والتي يتم تحديدها كل عام بمقدار 3 أيام، ومن المتوقع أن تبدأ العطلة من يوم الخميس، نظرًا لأن بداية اليوم الوطني يوم الجمعة وهو يوم إجازة رسمية بالمملكة، وبذلك ستكون أيام الإجازة هي أيام (الخميس والجمعة والسبت)، وقد ينضم إليها يوم الأحد.

على أن يتم استئناف العمل مجددًا في جميع القطاعات بدأ من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، أو يمم الإثنين 26 سبتمبر، وذلك وفق لأبرز التوقعات والتقارير المنتشرة، وسيتم إصدار القرار الرسمي خلال أيام.