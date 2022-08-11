قرار عاجل من النائب العام بشأن مقطع الفيديو المثير الذي تم تداوله منذ قليل

أشار مصدر مسئول بالنيابة العامة أنه بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص بالاعتداء على طفل بمنطقة الرياض، أصدر النائب العام أمراً بسرعة القبض على المذكور.

النائب العام يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو

بعد تعاطف العديد من النشطاء، وعطفاً على ذلك أصدر الشيخ “سعود بن عبد الله المعجب” النائب العام السعودي، أمراً بسرعة القبض على المذكور وفقاً للمادتين 15و17 من نظام الإجراءات الجزائية، مع سرعة إحالته للنيابة الخاصة بالاعتداء على الأشخاص، من أجل عمل التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

أكد المصدر أن النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات الجزائية بحق المعتدي على الطفل، كما أنها سوف تُطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه.

حماية رفيعة لصالح الطفل

كما أوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية قد أكدت على حماية رفيعة لصالح الطفل، وأن النيابة المتخصصة في ذلك، قد وجهت بضرورة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد تعرضه خلال الساعات الماضية للاعتداء، وجاء ذلك وفقاً للمواد 16و17 من نظام حماية الطفل.

وتحرص الحكومة السعودية خلال هذه الفترة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة، بحصول كل طفل على حقه دون أي اعتداءات، حيث يتم التعامل مع تلك الحوادث الفردية بقوة وحسم، وذلك من أجل ردع كل من تسول له نفسه بشأن الاعتداء على الأطفال.