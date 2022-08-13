في الكدوة بمكة المكرمة.. اليوم تبدأ الجهات التنفيذية الأعمال الميدانية لتطوير العشوائيات

تبدأ اليوم السبت المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في منطقة الكدوة بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى جعل مدينة مكة، مدينة عصرية، بها عناصر جذب للفرص الاستثمارية، وأيضا تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لسكان تلك المنطقة، وما هو على شاكلتها من المناطق الأخرى.

جاء ذلك وفقاً للمتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي نقلا من “واس“، وقناة العربية، وتغطي منطقة الكدوة مساحة 686 ألف متر مربع، ويحدها شمالاً الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، بينما من جهة الشرق يحدها مخطط روابي أجياد المعدل، ومخطط أجياد التكميلي، بينما من الغرب يوجد شارع الهجرة.

#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم مشروع معالجة الأحياء العشوائية في مكة الدكتور أمجد مغربي: هناك 100 منطقة عشوائية في مكة ونعمل على التطوير الشامل أو الجزئي أو تنفيذ مشاريع التحسين في تلك المناطق pic.twitter.com/KTTmkZdvqi — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 12, 2022

الكدوة أحد المواقع ذات الأولوية

أكد المغربي أيضا، أن الجانب الاجتماعي يسير جنبا إلى جنب مع المعالجة العمرانية، حيث أن الاستراتيجية الشاملة تركز على البعد الإنساني، والذي يتكون من ثلاثة محاور هي: التصحيح القانوني للفئات المستهدفة، والتمكين الاقتصادي، والدمج الاجتماعي للسكان.

وأشار مغربي أن منطقة الكدوة هي أحد مواقع التطوير ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وأكد أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة قد بدأت في وقت سابق حصر المواقع، وعمل المسوحات العمرانية، وأن الشركة المطورة حصلت على اعتماد المخطط الأولي من أمانة العاصمة المقدسة.

مركز ميداني في الكدوة

وأضاف الدكتور أمجد مغربي على أن وزارة الداخلية ستقوم بالعمل على معالجة الأوضاع القانونية والدعم الاجتماعي، وذلك جنبا إلى جنب مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما سيشترك في ذلك القطاع غير الربحي من الجمعيات الخيرية، وذلك في تقديم الدعم، والمساعدات العينية، وتنفيذ برامج التطوع، وذلك من أجل ضمان الحصول على المساعدة المطلوبة لقاطني تلك المناطق العشوائية، وهناك مراكز لاستقبال تلك المساعدات، وطلبات الدعم من الجهات ذات العلاقة.

وفي سياق حديثه أضاف مغربي، أنه تم تجهيز مقر لاستقبال طلبات الملاك بموقع المشروع، وكانت اللجان المختصة من بداية العام تباشر أعمالها المتعلقة بالتجهيز، والتهيئة، وما ينطوي تحت ذلك من عمليات التعويضات، وتقدير الثمن.