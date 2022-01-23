طقس السعودية| خبراء المناخ يكشفون موعد تراجع حدة موجة البرد الشديدة التي تجتاح السعودية

حول حالة طقس السعودية السائدة حاليًا، قال خبير الطقس البارز والناشط البيئي، عبد العزيز الحسيني، أنه ستبدأ حدة موجة البرد الشديدة التي اجتاحت معظم مناطق المملكة العربية السعودية في التراجع اعتبارًا من يوم الاثنين 24 يناير، وأنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع استمرار البرد القارس ليلاً وفي الصباح الباكر من يوم الأحد في معظم مناطق المملكة، وفي غضون ذلك، من جهته توقع عبد الله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم والرئيس المؤسس للجنة تسمية الظروف المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية (تسميات)، أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً كل يوم خلال هذا الأسبوع، ثم تبدأ بالانخفاض ​​مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع القادمة.

طقس السعودية

موجة برد قادمة نهاية الأسبوع

وبحسب المسند سيكون الانخفاض في درجة الحرارة المتوقع في عطلة نهاية الاسبوع القادمة، أقل حدة من موجة البرد الحالية التي تضرب معظم المناطق الشمالية والوسطى، بما في ذلك العاصمة الرياض.

وقال المسند في بيان على حسابه على تويتر: “تظل درجة الحرارة اليوم أقل من متوسطها السنوي لهذا اليوم من العام”، ومن المتوقع أن تكون السماء صافية اليوم، والشمس مشرقة في معظم المناطق، وأضاف أنه من المحتمل أن تستمر المناطق الشمالية والوسطى والشرقية في مناخ شديد البرودة لبعض الوقت.

المركز الوطني للأرصاد

ومن جهته المركز الوطني للأرصاد الجوية أوضح في تقرير عن حالة طقس السعودية اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المنخفضة في الأجزاء الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة، وأضاف التقرير: إن موجة البرد ستصاحبها رياح سطحية وضعف الرؤية، ومن المرجح أن يمتد تأثيرها إلى أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار المركز إلى أن السماء غائمة جزئيا ويمكن أن تتخللها عواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة ومكة، مشيرا إلى أن الضباب سيتشكل في الصباح الباكر فوق مناطق نجران وعسير والباحة.

موجة برد شديدة غير مسبوقة

وكان طقس السعودية شهد انخفاضًا حادًا غير مسبوق في درجات الحرارة منذ يوم الجمعة، شمل عدة مدن سعودية، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ثلاث درجات مئوية في المتوسط ​​في بعض المدن، بينما غطى الثلج عدة مدن شمالية.

وسجلت مدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مع الأردن، الأربعاء ، أقل من 6 درجات مئوية، وهي أدنى درجة حرارة شهدتها المملكة على الإطلاق منذ 30 عامًا الماضية، وكان الطقس قاسيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت الرياض انخفاض في درجات الحرارة تراوحت ما بين درجة وثلاث درجات مئوية تحت الصفر.