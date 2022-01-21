طريقة تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة عبر وزارة الداخلية للأحوال المدنية الكترونيا

في ظل ما تشهده المملكة السعودية من زيادة الاصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، فأن الحكومة السعودية تسعى لتحويل كافة الخدمات المطلوبة إلى خدمات الكترونية تستطيع انجازها وأنت في منزلك دون الجاجة للخروج منه، وذلك خلال 5 دقائق كحد أقصى، واليوم أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” طريقة تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة إلكترونياً.

طريقة تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة إلكترونياً

حيث أوضحت الاحوال المدنية طريقة تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة إلكترونياً في حالة زواجها، حيث إذا رغبت أي مواطنة في تغير حالتها الاجتماعية عليها اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للأحوال المدنية السعودية.

قم بعمل تسجيل دخول من خلال ادخال البيانات المطلوبة.

من القائمة الرئيسية يتم اختر “خدمات”.

اختيار إصدار سجل الأسرة.

ثم قم بتغيير الحالة الاجتماعية بسهولة.

طريقة تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة عبر ابشر

كما تم إطلاق خدمة تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة من متزوجة إلى مطلقة أو أرملة، أو من عزباء إلى متزوجة وغيره عبر ابشر قطاع الاحوال، فقط اتبع ما يلي: