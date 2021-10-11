طريقة تجديد عقد الإيجار ejar في المملكة العربية السعودية 2021

لضمان استمرارية الاستفادة من الوحدات الإيجاريّة المختلفة في المملكة العربية السعودية العمل على إعادة تجديد عقودها بشكل دوري وخاصة بعد انتهاء صلاحيتها، وكانت الحكومة السعودية في المملكة قد أتاحت خدمة تجديد العقود إلكترونيًا وذلك عبر منصة إيجاران والتي تُعد من المنصات الإلكترونيّة الأكثر تميزاُ والتي تُقدّم مجموعة من الخدمات الإلكترونيّة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على العميل، ومن خدماتها تجديد عقود الإيجار التي سنتحدث عنها خلال هذا المقال وسنوافيكم بتفاصيلها وكل جديدها.

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خدمة إعادة إبرام عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية

هي خدمة إلكترونيّة توفرها منصة إيجار في المملكة العربية، حيث يتم من خلالها تجديد عقد الإيجار وإعادة توقيع العقد من جديد، وذلك لتجديد صلاحيّة عقد الإيجار الذي انتهت صلاحيته، أو أوشكت على النهاية، بحيث يقوم كلّ من المالك والمُستأجر بتوقيع عقد لتجديد الإيجار الموّقع بينهما، وتتم هذه الخدمة عبر الرابط الإلكتروني المُعدّ لها عبر منصة إيجار دون تدّخل أيّ وسيط عقاريّ، نضع بين أيديكم طريقة تجديد العقد بالخطوات التفصيلية.

خطوات تجديد عقد الإيجار

يمكن بسهولة اتباع الخطوات الآتية لتجديد عقد الإيجار الخاص بك:

الدخول مُباشرةً إلى منصة إيجار الإلكترونيّة .

. تسجيل الدخول وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.

الانتقال إلى خدمة تجدد عقد الإيجار (عقود الإيجار المتاحة لإعادة الإبرام).

اختيار العقد المراد تَجديد صلاحيته.

الضغط على أيقونة (طلب التّجديد)؛ ليتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات العقد المراد تَجديده.

إرسال العقد للطرف الآخر من أجل الموافقة على التّجديد عن طريق قبول تجديده وتوثيقه.

بعد قبول الطرف الآخر لتوثيق العَقد وإبرامه من جديد من خلال الدخول إلى شبكة إيجار، وإدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوالكم المُسجل في أبشر.

بهذه الخطوات التفصيلية يتم تَجديد عَقد الإيجار إلكترونيًا عبر شبكة إيجار الإلكترونية دون الحاجة لتدخل الوسيط العقاريّ، ويمكن لصاحب العقد الاطلاع على الخطوات التفصيلية لتجديد عقد الإيجار في السّعودية عبر منصة إيجار.

رسوم تجديد عقد الإيجار

يكثر التساؤل من العديد من المواطنين السّعوديين والمُقيمين على أراضيها عن الرسوم التي تدفع مقابل تجديد عقد الإيجار في المملكة، وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان السّعوديّة أن رسوم إعادة إبرام عقد الإيجار تصل إلى 125 ريال سعوديّ، وهو المبلغ الذي يتم دفعه عند القيام بتوقيع عقد إيجار جديد، ويتم تسديد هذه الرسوم إلكترونيًا، وذلك عن طريق القيام بإعادة شحن حساب المؤجر في منصة إيجار بمبلغ 125 ريال سعودي لتجديد عقد الإيجار المنوي تجديده.

خطوات الاستعلام عن صلاحية عقد الإيجار

لتستعلم عن صلاحية عقدك، عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية: