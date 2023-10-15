صدمته ردة فعلها.. مواطن سعودي شاب يفاجئ كويتية بتصويرها وهي داخل مجمع تجاري والأخير تكتشفه

شاب سعودي يفاجئ فتاة كويتية بتصويرها داخل مجمع تجاري.. شاهد ردة فعلها

كويتية صورها سعودي - مصدر الصورة: المجلس.

في حادثة غير معتادة بأحد المجمعات التجارية، اقترب مصور سعودي من فتاة كويتية ليفاجئها بأنه قام بالتقاط عدة صور لها أثناء تواجدها بالمجمع.

وفي مشهد تُظهره مقاطع الفيديو، استعرض الشاب الصور أمام الفتاة التي بدت متفاجئة في البداية ولكنها عبرت عن إعجابها بالنتائج النهائية.

عقب ذلك، طلب منها الإذن بنشر هذه الصور، فوافقت بكل رحابة صدر.

فيديو / شاب سعودي يقوم بتصوير الناس في المجمعات التجارية في الكويت قبل موافقتهم ، ثم يطلب منهم بعد ذلك الموافقة على النشر ما يشكل مخالفة لقوانين الخصوصية ! pic.twitter.com/4EqETHo1LJ — المجلس (@Almajlliss) October 14, 2023

تفاعل العشرات من السعوديين مع المقطع، حيث قال أحدهم “كل هذي الحركات اللي بالصور وهي ما تدري . شيء ما يدخل العقل” وقال أخر “عرض أزياء متفق عليه” وقال أخر “المفروض تكسر كامرته فوق رأسه مصور النساء لا يعرف عيب ولا عنده شيمه”.