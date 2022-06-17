الخارجية السعودية توضح شروط الزيارة العائلية إلى المملكة 1443
حددت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشروط المطلوبة لاستخراج الزيارة العائلية للمقيمين داخل المملكة، وذلك لضرورة توفر بعض المتطلبات حتى يتم قبول طلب الزيارة داخل المملكة، وتوفر الوزارة خدمات الزيارة العائلية وتقديم الطلبات بشكل إلكتروني لكي يستفيد منها جميع المقيمين في السعودية، وإليكم عبر هذا المقال أهم الشروط المطلوبة للزيارة العائلية.
الزيارة العائلية في السعودية
تم إيضاح جميع المتطلبات الخاصة بتقديم طلب الزيارة العائلية لأقارب الشخص المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وكذلك تم إيضاح رسوم الزيارة العائلية المقررة والمطلوب سدادها لاستخراج التأشيرة، ويتم السماح بالزيارة العائلية لجميع أقارب الدرجة الأولى للشخص المقيم سواء والديه أو زوجته وأبناءه، وبتم تقديم الطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.
شروط الزيارة العائلية
أوضحت وزارة الخارجية السعودية عددا من الشروط المطلوبة للزيارة العائلية، وأهم هذه الشروط هي كما يلي:
- يجب أن تتم التعبئة الخاصة بالنموذج الإلكتروني المتوفر على موقع وزارة الخارجية السعودية.
- يشترط كذلك أن تتم مصادقة الطلب بشكل إلكتروني عبر الغرفة التجارية، ويمكن كذلك المصادقة من خلال جهة العمل.
- يجب أن تكون الإقامة سارية بالنسبة للأشخاص المقيمين، وأن يكون مقدم الطلب لديه إقامة عمل.
- يشترط أن يكون الأشخاص القادمين للزيارة العائلية من أقارب الدرجة الأولى.
- يجب دفع جميع رسوم الزيارة العائلية المقررة.
- يتم تنفيذ الطلب في خلال ثلاثة أيام عمل وقد يحدث تأخير في بعض الأحيان بسبب الإجراءات.