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الخارجية السعودية توضح شروط الزيارة العائلية إلى المملكة 1443

أحمد صفي الدين

حددت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشروط المطلوبة لاستخراج الزيارة العائلية للمقيمين داخل المملكة، وذلك لضرورة توفر بعض المتطلبات حتى يتم قبول طلب الزيارة داخل المملكة، وتوفر الوزارة خدمات الزيارة العائلية وتقديم الطلبات بشكل إلكتروني لكي يستفيد منها جميع المقيمين في السعودية، وإليكم عبر هذا المقال أهم الشروط المطلوبة للزيارة العائلية.

شروط الزيارة العائلية

الزيارة العائلية في السعودية

تم إيضاح جميع المتطلبات الخاصة بتقديم طلب الزيارة العائلية لأقارب الشخص المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وكذلك تم إيضاح رسوم الزيارة العائلية المقررة والمطلوب سدادها لاستخراج التأشيرة، ويتم السماح بالزيارة العائلية لجميع أقارب الدرجة الأولى للشخص المقيم سواء والديه أو زوجته وأبناءه، وبتم تقديم الطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

رسوم الزيارة العائلية 2022 إلى السعودية والشروط المطلوبة

شروط الزيارة العائلية إلي السعودية والرسوم الخاصة بها 2022

الزيارة العائلية إلى السعودية
الزيارة العائلية إلى السعودية

شروط الزيارة العائلية

أوضحت وزارة الخارجية السعودية عددا من الشروط المطلوبة للزيارة العائلية، وأهم هذه الشروط هي كما يلي:

  • يجب أن تتم التعبئة الخاصة بالنموذج الإلكتروني المتوفر على موقع وزارة الخارجية السعودية.
  • يشترط كذلك أن تتم مصادقة الطلب بشكل إلكتروني عبر الغرفة التجارية، ويمكن كذلك المصادقة من خلال جهة العمل.
  • يجب أن تكون الإقامة سارية بالنسبة للأشخاص المقيمين، وأن يكون مقدم الطلب لديه إقامة عمل.
  • يشترط أن يكون الأشخاص القادمين للزيارة العائلية من أقارب الدرجة الأولى.
  • يجب دفع جميع رسوم الزيارة العائلية المقررة.
  • يتم تنفيذ الطلب في خلال ثلاثة أيام عمل وقد يحدث تأخير في بعض الأحيان بسبب الإجراءات.
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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت


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