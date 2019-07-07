رصد| استياء وجدل شديد حول مجسم تمثال الحرية في جدة

تمثال الحرية في جدة أمر يشغل بال السعوديين كثيراً، ويسترب له عدد كبير من الناس في الوطن العربي، كونها المرة الأولى لوجود تمثال ومجسم في السعودية “بلاد الحرمين الشريفين” فقد انقسم الناس لثلاثة أقسام، منهم من يستاء كثيراً لوجود مجسم تمثال الحرية على أرض السعودية، ومنهم من يستغرب رجعية القسم الأول ويرى أن السعودية أصبحت عظيمة وتجذب أنظار العالم لها، والقسم الأخير يرى أن موضوع لا يستحق هذا الجدل الكبير الذي أثاره الكثيرون حول وجود التمثال.

مجسم تمثال الحرية في جدة

في الساعات القليلة السابقة انهالت التغريدات الكثيرة حول تمثال الحرية في جدة وسط موجة عارمة من السخط والاستياء، وقلائل من هم يشعرون بالفخر، حيث وجود مجسم لتمثال الحرية على أرض جدة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات أسبوع الثقافة الأمريكية والتي تنظمها السعودية لتعريف الناس بالثقافة الأمريكية.

فقد أعرب الكثيرون عن الاستياء الشديد لما وصلت إليه السعودية؛ حيث وجود مجسم لتمثال، فقد ظن البعض منهم أن وجوده عودة للأصنام في أرض الحرمين الشريفين، وظن الآخرين أن هذا تقليد أعمى للغرب.

وفي وسط تلك الآراء التي تنتقد التمثال كانت هناك بعض الآراء الإيجابية والتي ترى أن مجسم تمثال الحرية وحرص المملكة على تعريف الناس بالثقافات الأخرى هو ما يجعل كل سعودي فخور بوطنه والتطور الذي تنتهجه البلاد.

فيما يلي نترككم مع بعض التغريدات حول مجسم تمثال الحرية: