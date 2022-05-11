رسوم الزيارة العائلية 2022 إلى السعودية والشروط المطلوبة

يهتم العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة شروط طلب الزيارة العائلية وكذلك الرسوم المقررة لها، وذلك لكي يتمكن أقاربهم من زيارتهم وقضاء فترة معهم في المملكة، وتعتبر الزيارة العائلية من الأمور التي تسمح بها المملكة العربية السعودية وفق عدد من الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الخارجية، وفيما يلي نشارك معكم شروط الزيارة العائلية إلى السعودية 2022 وكذلك قيمة الرسوم الخاصة بها.

رسوم الزيارة العائلية 2022

يمكن تقديم طلبات الزيارة العائلية إلكترونيا عبر بوابة وزارة الخارجية دون الحاجة إلى عمل زيارة إلى أي من المقرات التابعة للوزارة، ويشترط جين تقديم الطلب أن يتم سداد الرسوم المحددة للزيارة مع العلم بأن هذه الرسوم خاصة بأول زيارة وهي غير ثابتة، فقد يتم تغييرها بين حين وآخر وكذلك يمكن أن تختلف بحسب المصرف الذي يتم التعامل معه، وهي كالتالي:

يجب دفع رسوم قدرها 2000 ريال سعودي وذلك للزيارات العائلية التي تتراوح فترتها بين 13 يوم إلى 90 يوم.

رسوم الزيارة العائلية التي تبلغ فترتها 6 أشهر هي 3000 ريال سعودي عن كل فرد زائر.

أما في حين أراد المستفيد أن تكون الزيارة مدتها عام كامل ففي هذه الحالة تصل الرسوم للفرد إلى 8000 ريال سعودي.

شروط طلب الزيارة العائلية 2022 إلى السعودية

طبقا لوزارة الخارجية السعودية هناك بعض الشروط المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية وهي كالتالي: