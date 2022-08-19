رابط نتائج أمن المنشآت نساء 1444هـ… وكل ما تريد معرفته عن الوظيفة

أعلنت قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية السُّعُودية، نتائج القبول المبدئي للنساء على رتبة جندي، حيث إن هذه النتائج مبدئية وليست نهائية، وعلى من رشحوا أنفسهم للوظائف العسكرية، تحضير المستندات المطلوبة، عند إجراء المقابلة الشخصية، والالتزام بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية.

نتائج أمن المنشآت نساء 1444هـ

لمعرفة نتائج أمن المنشآت نساء، الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر للتوظيف من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

خطوات الدخول على منصة أبشر للتوظيف

ـ ادخل على منصة أبشر للتوظيف من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

ـ سجل دخولك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقيق.

ـ اضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

ـ ثم اضغط على استعلام نتائج أمن المنشآت للنساء.

المستندات المطلوبة لوظائف أمن المنشآت نساء 1444

الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات بواسطة استيفاء الشروط التالية:

ـ طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة أبشر توظيف.

ـ أحضري نتيجة القبول.

ـ أحضري أصل بطاقة الهُوِيَّة وعدد 2 صورة منها.

ـ أحضري نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة.

ـ إذا كانت متزوجة يجب اصطحاب نسخة من سجل الأسرة الخاص بها.

ـ صورة من أصل الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

ـ أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

ـ اعتماد الشهادة الصادرة من الخارج من وزارة التعليم.

ـ أحضري نتيجة اختبار قياس وملف لحفظ المستندات.

طول أمن المنشآت نساء

ـ تنص اللائحة الطبية للوظائف العسكرية في وزارة الداخلية السُّعُودية أن يتناسب الطول مع الوزن، بحد أدني 155سم للنساء.

رواتب أمن المنشآت نساء

يبلغ راتب آمن المنشآت للنساء نحو 3220 ريال سعودي على الدرجة الأولي، مع الزيادة الدورية بنحو 130 ريال سعودي.

بدلات أمن المنشآت نساء

تأتي بدلات أمن المنشآت بالتفصيل كالآتي:

ـ بدل إعاشة 1000 ريال سعودي.

ـ بدل النقل 500 ريال سعودي.

ـ بدل خطر 600 ريال سعودي.

شروط أمن المنشآت 1444 نساء

تأتى شروط أمن المنشآت نساء علي النحو التالي:

ـ أن تكون المتقدمة سُعُودية الأصل.

ـ أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا.

ـ أن تكون متزوجة من سعودي.

ـ هويتها مستقلة وسارية الصَّلاحِيَة وقت التسجيل.

ـ غير موظفة في أي جهة حكومية.

ـ اجتياز جميعا جراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

ـ سبق لها التعين في أي وظيفة حكومية تابعة للنظام العسكري، وأنهت خدمتها.

ـ حصولها علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفصل من لديها مؤهل أعلى.

ماهي وظيفة أمن المنشآت للنساء؟

تأتي مهام قوات أمن المنشآت، على النحو التالي:

ـ توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاية أمنها من الداخل.

ـ إجراء التفتيش الأمني بواسطة نِقَاط التفتيش سواء آليات أو أشخاص للتأكد من الوضع الأمني عمومًا.