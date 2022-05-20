رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 “حجز واستخراج تصريح الحج”

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي يبحث عنه كثير من الأشخاص لا سيما في ظل اقتراب موعد التسجيل لرحلات الحج عام 1443، وذلك بعد ظهور كثير من المواقع الغير رسمية التي تقدم معلومات مغلوطة عن الحج، لذلك تابعونا في السطور التالية لمعرفة مزيد من التفاصيل.

كيف يمكن التسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل؟

يمكنك الآن عزيزي القارئ التسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحج والعمرة التابع للمملكة العربية السعودية ” www.haj.gov.sa “

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أدنى الصفحة.

يتم تحويلك خلال دقائق معدودة إلى صفحة حجز واستخراج تصاريح المواطنين والمقيمين حيث يتم النقر عليها.

سوف يتطلب منك إدخال بعض البيانات مثل الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني كذلك رقم الهوية ومقر السكن الحالي.

بمجرد الضغط على زر الموافقة سوق تظهر أمامك كثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة يمكنك اختيار الخدمة المناسبة.

فيما بعد سوف يتطلب منك اختيار منشأة الحج التي ترغب في التعاقد معها.

قد يتطلب منك التأكد من الهوية من خلال إدخال رقم الهاتف ثم إرسال كود التحقق الذي يحتوي على عدة رموز وأرقام سوف يتم إعادة كتابتها في الخانة المخصصة لذلك.

خلال ثوانِ معدودة سوف يتم تلقي رسالة أخرى تفيد انتهاء التسجيل بنجاح.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل ومطابقة الشروط والأحكام المطلوبة من قبل الوزارة، سوف يتم تلقي رسالة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول تفيد قبول الطلب؛ ومن ثمّ الانتظار حتى يتم الحصول على التصريح.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الحج الداخلي؟

حتى الآن لم يتم إصدار الشروط الرسمية من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، لكن هناك بعض المعايير الثابتة التي يجب الالتزام بها، فنجد أبرزها: