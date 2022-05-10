متى دوام البنوك في السعودية 1443 ومواعيد بنك “الراجحي – الأهلي – التنمية الاجتماعية”

متى دوام البنوك في السعودية 1443، يتواجد بالمملكة العربية السعودية العديد من البنوك، وتنتشر لتلك البنوك فروع عديدة في مُعظم المناطق تقريباً، حيث يتم تقديم الخدمات لجميع المُواطنين والمُقيمين بالمملكة، ولذلك نجد تساؤلات عِدة حول مواعيد فتح البنوك وتحديداً بنك الراجحي والأهلي وبنك التنمية الاجتماعية.

مواعيد فتح البنوك في السعودية “بنك الراجحي”

يبدأ دوام العمل بكافة الفروع التابعة لبنك الراجحي أسبوعياً من يوم الأحد ويستمر حتى يوم الخميس، وجدير بالذكر أن فروع بنك الراجحي تبدأ فتح أبوابها لاستقبال العُملاء من الساعة 09:00 “التاسعة صباحاً” ويستمر دوام بنك الراجحي حتى الساعة 05:00 “الخامسة مساءً”، أما عن إجازات البنوك الرسمية فتكون يومي “الجُمعة والسبت” من كل أسبوع.

موعد دوام البنك الأهلي السعودي 1443

جدير بالذكر أن “البنك الأهلي” بالمملكة العربية السعودية واحداً من أهم المؤسسات المالية، وذلك حيث وصلت قيمة البنك الأهلي المالية في الأسواق السعودية إلى 30 % من القيمة الكُلية من المصارف السوقية، أما عن موعد دوام البنك الأهلي في السعودية فهو يبدأ أسبوعياً من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 09:30 “التاسعة والنصف صباحاً” ويستمر العمل حتى الساعة 04:30 “الرابعة والنصف مساءً”.

موعد دوام بنك التنمية الاجتماعية السعودي

وُهنا لا يختلف الأمر كثيراً عن بنك الأهلي السعودي، حيث يُعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو الآخر من أهم البنوك التابعة للحكومة السعودية، والذي عُرف أيضاً باسم بنك التسليف، ومن خلاله يتم تقديم الدعم المادي لكافة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على تقديم “تمويلات الأشخاص”، ويبدأ موعد دوام بنك التنمية الاجتماعية أسبوعياً من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 09:00 “التاسعة صباحاً” وحتى الساعة 05:00 “الخامسة مساءً”.