خطوات التسجيل في التأمين الطبي لتكافل الراجحي

يعتبر التسجيل في التأمين الطبي من بين أهم الإحتياجات الآزمة للحصول على الرعاية الطبية، كما يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن تأمين تكافل الراجحي وقيمة أسعار التأمين الطبي التابع له، كما يمتلك العديد من المزايا والتي سنتطرق لها فيما يلي، وبالتالي سنوضح أهم ما يتعلق بأنواع التأمينات الطبية بتكافل الراجحي، والتي تعتبر واحدة من أهم الخدمات الاستثنائية لعملاء مصرف الراجحي.

خطوات التسجيل بالتأمين الطبي لتكافل الراجحي

الدخول للرابط الخاص بتأمين تكافل الراجحي.

وبالتالي ظهور بعض من الاختيارات لأنواع التأمين.

ويجب على المستخدم إختيار نوع التأمين الذي يرغب به مثل “التأمين الصحي”.

وبعدها ستظهر مرة أخرى عدة اختيارات.

ثم يجب الضغط على خيار وثيقة من يملك العمل أو اختيار العمالة المنزلية.

إدخال رقم الجوال في الخانة المخصصة له.

وبعد ذلك الضغط على أيقونة “أمن الآن”.

وأخيرا يكون العميل بهذه الخطوات تم الاشتراك بتأمين تكافل التابع للراجحي.

أهم أربع أنواع التأمين بتكافل الراجحي وأسعارها

أولا التأمين الماسي:

يعتبر التأمين الماسي لدى الراجحي من بين أهم وأفضل أنواع التأمينات، حيث أن التكلفة مرتفعة عن بقية التأمينات الأخرى تصل حتى 20 ألف ريال سعودي.

ثانيا التأمين الذهبي:

ويعتبر التأمين الذهبي في المرتبة 2 بعد التأمين الماسي، وتكلفته تصل حتى 17 ألف ريال سعودي.

ثالثا التأمين البرونزي:

وهو من بين التأمينات المشهورة بتكافل الراجحي في مختلف المستشفيات، وتكلفته تتراوح بين 13 و 15 ألف ريال سعودي.

رابعا التأمين الفضي:

أما بالنسبة للتأمين الفضي يعد من الخدمات المميزة، وبأسعار منخفضة يصل حتى 16 ألف ريال سعودي.

أهم مميزات التأمين بتكافل الراجحي الصحي

يتحمل نفقات الكشوفات الصحية للمواطنين تبعًا للبنود التي تتضمنها الوثيقة التأمينية.

تحمل نفقات العلاج.

تغطية مصروفات العمليات الجراحية.

تكاليف الإقامة بالمستشفيات يقوم التأمين بسدادها.

علاج أي أمراض بالفم والأسنان.

تغطية تكلفة علاج أي أمراض نفسية.

الحالات التي تتطلب الحجز بالمستشفى يتم تحمل نفقاتها.

تكلفة عمليات القلب مثل تغيير الصمامات وغيرها.

يشمل التأمين الطبي الأطفال حديثي الولادة أيضا.

وكذلك عمليات زراعة الأعضاء تتم تغطية تكلفتها.

ماهو سعر تكافل الراجحي الطبي للأفراد