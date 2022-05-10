بحلول يوم السبت 7 مايو 2022 المُوافق يوم 6 شوال 2022 كان هُناك العديد من القرارات التي تم اعتمادها من قِبل “لجنة العشوائيات” في جدة، حيث تم التوضيح على أنه سوف يتم العودة على تطبيق قرار إزالة الأحياء العشوائية بعد التوقف خلال شهر رمضان، وضمن الأحياء العشوائية المُستهدف إزالتها في جدة “الورود وبني مالك” وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم خريطة إزالة حي الورود وبني مالك في جدة.

تطبيق قرار الهدد في جدة

بعدما تم الإعلان من قِبل “أمانة جدة” على تطبيق “قرار الهدد في جدة” كان هُناك العديد من التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار إزالة الأحياء العشوائية بجدة، وتتمثل تلك الأسباب في الآتي:

أشارت العديد من البحوث والدراسات إلى أن تلك الأحياء تُهدد السلامة والصحة للمُواطنين.

تفتقر تلك الأحياء إلى المُقومات المعيشية اللائقة للمُواطنين مثل العديد من المناطق الأخرى بالمملكة.

توقعات أشارت إلى أنه من المُمكن تعرض أي من المباني بتلك الأحياء للانهيار على المُواطنين دون سابق إنذار.

خريطة إزالة أحياء جدة

خلال الساعات القلائل المُنصرمة أوضح المُتحدث باسم أمانة جدة “البقمي” أن خريطة إزالة أحياء جدة تستهدف إزالة 12 حي في الشهور المُقبلة، وذلك بعدما تم الإعلان عن البدء في تنفيذ إزالة 22 من الأحياء العشوائية خلال الشهور المُنصرمة.

موعد إزالة حي الورود وبني مالك في جدة

من جانبها أيضاً أوضحت “أمانة جدة” أن الأحياء المُستهدف إزالتها خلال الأيام المُقبلة هي حي “الورود” و “حي بني مالك”، وذلك حيث تم إخطار المُواطنين لفصل كافة الخدمات عن جميع المنازل، ومن جِهة أخرى تم التوضيح على أن قرار فصل الخدمات سوف يتم تطبيقه من يوم 21/5/2022 وأن أعمال إزالة تلك الأحياء سوف تبدأ من يوم 28/5/2022.