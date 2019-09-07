حلول يقدم خدمة تعليمية متميزة لكل السعوديين وتغنيهم عن الدروس الخصوصية







في إطار السعي الحثيث من المسئولين عن موقع حلول الخاص بمناهج المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى توفير خدمة تعليمية متميزة تساعد الطلاب وأولياء الأمور على التعلم بسهولة، وتحصيل الدروس بشكل يسير مما يغنيهم عن اللجوء للدروس الخصوصية، حيث يحتوي الموقع على عدد كبير من المعلمين في كل المواد والمتميزين في الشرح وتوصيل المعلومة، من أجل خدمة جميع المراحل التعليمية بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.







كيفية استخدام موقع حلول







الموقع لا يحتاج إلى اشتراك مالي فهو مجاني ويمكن لجميع مواطني الدول العربية الدخول عليه، كما أنه يعمل على الجوال وكذلك الحاسوب سواء كان مكتبي أو محمول، لابد من توفر برنامج أدوبي بي دي إف لسهولة تصفح الموقع، حيث أن المواد العلمية المرفوعة عليه هي بتلك الصيغة المشهورة والمعروفة لدى الكثير من المستخدمين.

أوضح المسئولون عن موقع حلول أنه في بعض الأحيان يتم تعطل في الموقع، حيث في هذه الأوقات يتم رفع مواد علمية جديدة وشرح جديد، وذلك لا يستغرق وقتًا طويلاً ثم يعود بعدها للعمل بشكل طبيعي، فإذا صادف أحد الزائرين ذلك فليعود مرة أخرى خلال دقائق معدودة.







أضاف مسئولو الموقع أيضًا أن ما يقدمه بشكل بسيط وواضح مفيد لأولياء الأمور، وكذلك الطلبة حيث يستطيع الجميع الاستفادة منها، حيث يُشرف عليها مجموعة من أمهر المعلمين والخبراء التربويين.