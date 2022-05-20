عاجل “الصحة السعودية” تسجيل 540 إصابة جديدة بـ”كورونا” وتعافي 512 حالة و 6512 إصابة نشطة من بينها 80 حالة حرجة

مؤشر الإصابات بالفيروس المُستجد “كورونا” بالمملكة العربية السعودية لا زال يترنح ما بين الصعود والهبوط خلال الأيام القلائل الماضية ولكن اليوم الأمر مُختلف بعض الشيء، حيث جاء في خبر عاجل أن “الصحة السعودية” أعلنت تسجيل 540 إصابة جديدة بـ”كورونا” وتعافي 512 حالة.. وتفاصيل “العاجل” حول إحصائيات كورونا تجدونه أدناه.

إصابات كورونا اليوم في السعودية

“اليوم الجُمعة 19 شوال 1443 هـ المُوافق 18 مايو 2022 مـ تم الإعلان من قِبل “وزارة الصحة السعودية” بأنه تم تسجيل 540 حالة جديدة للإصابة بفيروس “كورونا” المُستجد، بالإضافة إلى أنه تم رصد 512 حالة تعافي ووجود 3 حالات وفيات جديدة”

إحصاءات “الصحة السعودية” اليوم

ومن جِهة أخرى وبحسب ما جاء حسب التقارير الواردة من قِبل “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بشكل تراكمي في مناطق السعودية إلى 762,164 من تاريخ ظهور أول إصابة بـ”كوفيد 19″، وجدير بالذكر أنه من بين تلك الحالات وجود أكثر من 6512 حالة مازالت نشطة ولكن الأغلب ذو حالات صحية مُستقرة، وبلغ إجمالي الحالات:

وجود قُرابة الـ80 حالة حرجة في العناية المُركزة تتلقى الرعاية.

بلغ إجمالي حالات التعافي بالمملكة 746,525 حالة.

زاد مُعدل الوفيات إلى 9127 حالة.

تصريحات وزارة “الصحة السعودية” اليوم

ومن جانبها أيضاً قدمت “الوزارة” النُصح للمُواطنين بالمملكة العربية السعودية بضرورة التواصل المُستمر بمركز 937 لكي يحصل المُواطنين على الاستفسارات والاستشارات الصحية، ومعرفة جميع الخدمات والمُستجدات الخاصة بفيروس كورونا بالمملكة.