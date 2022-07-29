جدول رواتب أمن المنشآت 1444 هـ | جميع تفاصيل الرواتب حسب الدرجة والرتبة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن جدول رواتب أمن المنشآت لعام 1444 هـ، ويعتبر ذلك القطاع من أبرز القطاعات داخل المنشأة العسكرية السعودية، وتختلف قيمة رواتب أمن المنشآت على حسب الدرجة والرتبة التي يشغلها الفرد، ويبدأ الراتب من مبلغ (2800) ريال سعودي وذلك بالنسبة للمجند الذي يشغل الدرجة الأولى، ومبلغ (10610) ريال سعودي، وذلك بالنسبة لرئيس الرقباء الذي يشغل الدرجة الخامسة عشر، وفيما يلي عرض التفاصيل الخاصة بالموضوع.

معلومات أساسية حول قوات أمن المنشآت:

تعُتبر قوات أمن المنشآت فرع محوري لوزارة الداخلية، وتتمثل مهمته الرئيسية في حماية المنشآت الصناعية والبترولية والمشاركة في أعمال التفتيش والتخطيط، ورفع التقارير الإدارية، ولقد صدر القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل القوات المهام في 1402هـ.

وبناء على ذلك تحددت المهام الميدانية والمسؤوليات الخاصة بها، وبدأت العمل بشكل فعلي في عام 1406 هـ بالمنطقة الشرقية لحماية مناطق الصناعة والبترول، وتوالت خدماتها في مناطق أخرى بداخل المملكة.

ما أماكن تواجد قوات أمن المنشآت في المملكة؟

تتوزع قوات أمن المنشآت في المناطق التالية: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الباحة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومنطقة عسير، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنقطة القصيم، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان

ما شروط العمل في قوات أمن المنشآت؟

يتطلب العمل في قوات أمن المنشآت بعض الشروط، وسوف نوضحها فيما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية، واستثنى المشرع من نشأ بخارج المملكة مع الوالدين خلال عملهما في أحد الوظائف ذات الصلة بالمملكة بالخارج.

ألا يكون قد سبق للمتقدم أن عين بإحدى الأماكن العسكرية وتم فصله.

ألا يكون قد حكم على المتقدم بحكم جنائي في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.

أن يتم اجتياز الفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية وباقي اختبارات القبول.

ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعة وعشرين عامًا وألا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا.

أن يتمتع المتقدم بالسلوك المنضبط والسمعة الحسنة.

ألا يكون المتقدم عاملًا في أحد الجهات الحكومية.

أن يكون هناك تناسق بين طول ووزن المتقدم.

ما جدول رواتب أمن المنشآت 1444هـ؟

فيما يلي عرض لجدول رواتب أمن المنشآت حسب كل درجة ورتبة:

الرتبة الجندي الجندي الأول العريف الوكيل الرقيب الرقيب الرقيب أول رئيس رقباء الدرجة الأولى (2800) (2950) (3270) (3870) (4570) (5370) (6270) الثانية (2910) (3075) (3420) (4050) (4785) (5630) (6580) الثالثة (3020) (3200) (3570) (4230) (5000) (5890) (6890) الرابعة (3130) (3325) (3720) (4410) (5215) (6150) (7200) الخامسة (3240) (3450) (3870) (4590) (5430) (6410) (7510) السادسة (3350) (3575) (4020) (4770) (5645) (6670) (7820) السابعة (3460) (3700) (4170) (4950) (5860) (6930) (8130) الثامنة (3570) (3825) (4320) (5130) (6075) (7190) (8440) التاسعة (3680) (3950) (4470) (5310) (6290) (7450) (8750) العاشرة (3790) (4075) (4620) (5490) (6505) (7710) (9060) الحادية عشر (3900) (4200) (4770) (5670) (6720) (7970) (9370) الثانية عشر (4010) (4325) (4920) (5850) (6935) (8230) (9680) الثالثة عشر (4120) (4450) (5070) (6030) (7150) (8490) (9990) الرابعة عشر (4230) (4575) (5220) (6210) (7365) (8750) (10300) الخامسة عشر (4340) (4700) (5370) (6390) (7580) (9010) (10610) العلاوة الدورية (110) (125) (150) (180) (215) (260) (310)

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ما طبيعة البدلات التي يحصل عليها الجنود في أمن المنشآت؟

قامت وزارة الدفاع السعودية بوضع نظام لبدلات الجنود المنضمين لقوات أمن المنشآت، وذلك خلال العام 1444هـ كما يلي: بدل الإرهاب (ثمانمائة وخمسة ريالات)، وبدل النقل (خمسمائة ريال)، وبدل الخطر (ستمائة ريال)، وبدل الإعاشة (ألف ريال)، وبدل الميدان (أربعمائة وخمسين ريال)، وبدل الصف (أربعمائة ريال).

ما رابط الموقع الإلكتروني لقوات أمن المنشآت؟

رابط موقع قوات أمن المنشآت: https://www.fsf.gov.sa/ ويمكن الدخول والتعرف على جميع التفاصيل، البريد الإلكتروني: [email protected] ، ورقم الهاتف: 966112009444 +.