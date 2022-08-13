توقًّعات الأحوال الجوية في المملكة.. أمطار غزيرة وسيول، والدفاع المدني يحذِّر ويدعو الجميع للالتزام بتوصيات السلامة العامة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم السبت في مختلف مناطق المملكة، كما أعلن المركز عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المحافظات حيث سجّلت الأحساء أعلى درجات الحرارة مع 45 درجة، بينما سُجِّلت أدناها في أبها والباحة مع 18 درجة.

أمطار غزيرة وسيول في عسير والباحة

توقَّعت الأرصاد الجوية في المملكة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة، مترافقة مع زخات البرد، وتؤدي إلى جريان الأودية والسيول في مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

أمطار رعدية ورياح سطحية في مكة المكرمة والمدينة

كما توقَّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك جنوب مناطق تبوك، حائل، الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادوي الدواسر).

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض

وحذَّرت الأرصاد أيضاً، من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.حيث يتشكَّل الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات في جازان، وعسير، والباحة.

الدفاع المدني يحذّر ويطالب بالتزام توصيات السلامة العامة

وفي ذات السياق حذّر الدفاع المدني السعودي من تأثيرات الأمطار الغزيرة والمستمرة حتى الثلاثاء القادم 18/ 1/ 1444هـ، داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه ومشدِّدة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة.

درجات الحرارة والأحوال الجوية في المحافظات

وفيما يلي جدول بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات السعودية ليوم السبت، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 45 درجة في الأحساء و18 درجة في كلٍ من الباحة وأبها.