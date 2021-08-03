الجوازات السعودية تصدر تنبيه هام لجميع المقيمين والوافدين للمملكة من جميع الدول

في إطار عرضها لعدد من الضوابط الجديدة المنظمة لعملية الخروج والعودة من وإلى المملكة خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية والصحة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، تماشيًا مع قرار وزارة السياحة بفتح السعودية أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداءً من 1 أغسطس 2021م الماضي، أصدرت المديرية العام للجوازات عددًا من القرارات، وردت على عدد من الاستفسارات والتساؤلات بشأن صلاحيات الإقامة وضوابط العودة على الخطوط الجوية وغيرها من الأمور الهامة.

توضيح هام من الجوازات

وعن شمول الدخول إلى المملكة للمقيمين المحصنين باللقاح المعتمد ومن جميع الدول بالتأشيرة السياحية، وفقًا لسؤال ورد إليها على صفحتها الرسمية على تويتر، طالبت الجوازات، بضرورة التواصل مع وزارة السياحة عبر صفحتها أو عبر خدمة العملاء، حيث إن التسجيل الإلكتروني يظهر وضع الشخص الذي يرغب في زيارة المملكة بالتأشيرة السياحية، كما أن التأشيرة متاحة لجنسيات 49 دولة فقط حتى الآن.

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الشروط الأساسية للدخول للمملكة

كانت الداخلية السعودية قد حددت عدد من الشروط للعودة والدخول للمملكة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في: