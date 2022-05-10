قامت “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية بطرح العديد من وظائف الحج الموسمية مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، وذلك بهدف استقبال الكوادر الطبية في مُستشفيات المدينة المُنورة ومكة المُكرمة حيث لتخفيف الأعباء والضغوطات أثناء موسم الحج، ولذلك سوف نُوضح لكم رابط تقديم طلب المشاركة في الحج 1443 لوزارة الصحة السعودية.

طلب التسجيل في الحج

في الآونة الأخيرة ومع اقتراب موسم الحج 1443 – 2022 يُمكن القول أن خدمة التسجيل في الحج والمشاركة هي من الخدمات الهامة بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث ترتفع الحاجة إلى المُتخصصين والكوادر والأطقم الطبية، حيث إن الاستعانة بالكوادر الطبية خلال موسم الحج هو أمر ضروري جداً وخاصة في مكة المُكرمة والمدينة المُنورة لإدارة جميع المرافق الخدمية داخل الحرم، ولذلك قامت “وزارة الصحة” السعودية بتوضيح رابط التسجيل في الحج، ومن خلاله يتم مُراجعة طالبات الالتحاق قبل قُدوم موسم الحج، وجدير بالذكر أن “وزارة الموارد البشرية” هي التي تتولى مُهمة فحص تلك الطلبات.

شروط تكليف الحج 2022

العديد من الشروط تم وضعها بشكل مُسبق قبل تقديم استمارة الحج الإلكترونية 2022، ولذلك يجب الامتثال لتلك الشروط والعمل بها لكي يتم الانضمام إلى العاملين بالحرم، وإليكم شروط استمارة التقديم الإلكتروني للحج وهي كالتالي:

يجب أن يُوفر المُتقدم أي شهادة تتعلق بأي من التخصصات.

من الضروري أن يكون كافة المُستندات التي يتم تقديمها سارية المفعول.

حال صدور قرار المنع من مُمارسة العمل على المُتقدم فسوف يتم رفض طلب التقديم الخاص به.

يجب أن يكون المُتقدمين متفرغين تماماً للمشاركة والتسجيل في الحج.

حال كان المُتقدم على رأس العمل يجب الحصول على “إجازة” طُوال موسم الحج من قِبل جِهة العمل.

المستندات المطلوبة عند التقديم للعمل في الحج

من جانبها أيضاً قامت “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن المستندات المطلوبة للمشاركة في الحج، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

شهادة سارية المفعول للتصنيف المهني.

صورة تُثبت هوية المُتقدم للعمل في الحج.

أن يكون المُتقدم حاصلاً على شهادة الخبرة بالقسم الخاص بالعناية المُكثفة.

رابط التسجيل في الحج 1443 – 2022

الخدمة الخاصة بتقديم طلب المشاركة بالحج أتيحت من قِبل “وزارة الصحة” ويُمكن التقديم بطريقة إلكترونية تماماً، وإليكم فيما يلي خطوات تقديم طلب المشاركة في الحج:

في بادئ الأمر سوف يقوم المُتقدم بالتوجه إلى موقع “ وزارة الصحة ” الإلكتروني.

” الإلكتروني. يتبع الخطوة السابقة القيام بالنقر على الخدمات ومن ثَم “تحديد نوع العقد”.

سوف يتم الآن إدخال “اسم المُتقدم” و “رمز المرور” في الحقل المُخصص لذلك وتسجيل الدخول.

الآن سوف يتم تعبئة جميع المعلومات المطلوبة في حُقولها المُخصصة أيضاً.

في الأخير سوف يتم إرفاق “المستندات” ويلي مُباشرة الضغط على خيار “التسجيل”.

كيفية الاستعلام عن طلب تقديم المشاركة في الحج وزارة الصحة

بعدما تطرقنا للحديث عن خطوات التسجيل في الحج يجب تسليط الضوء أيضاً على طريقة الاستعلام عن طلب تقديم المشاركة في الحج وزارة الصحة، وأولى الخطوات التي سوف يتم إتباعها هي الدخول إلى رابط “وزارة الصحة” الموجود أعلاه ومن ثَم اتباع الخطوات التالية: