هل يمكن عمل تفويض للسيارة التي عليها مخالفات مرورية؟ “المرور” يُجيب

أوضح “المرور السعودي” أنه يُمكن أن يقوم المُواطن بالمملكة العربية السعودية أو المُقيم الوافد بعمل تفويض للسيارة، وجدير بالذكر أن هذا يتم من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي تم التوضيح عنها أيضاً، ولكن “هل يمكن عمل تفويض للسيارة التي عليها مُخالفات مرورية؟” المرور تُجيب على هذا السؤال.

هل يمكن عمل تفويض على السيارة التي عليها مخالفات مرورية؟

قامت “الإدارة العامة للمرور” بالمملكة العربية السعودية بتوضيح مدى إمكانية عمل تفويض للسيارة التي عليها مخالفات مرورية، وأجاب “المرور” على ذلك تفصيلاً مُوضحاً أن قانون المرور يوضح أنه يجب أولاً القيام بـ”تسديد جميع المخالفات المرورية” حال تواجدها من قِبل مالك السيارة أو الشخص المُفوض له، بالإضافة إلى ضرورة عدم وجود أي من القيود المرورية أو الأمنية على المركبة.

كيف أعمل تفويض سيارة من أبشر؟

من المُمكن القيام بالحصول على جميع تصاريح المرور بشكل إلكتروني تماماً دون الحاجة إلى التوجه إلى الهيئة المُختصة بذلك، وفيما يلي سوف نُجيب على سؤال “كيف أصدر تفويض مركبة؟”، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: