هل يمكن عمل تفويض للسيارة التي عليها مخالفات مرورية؟ “المرور” يُجيب

إسلام إبراهيم محمد

أوضح “المرور السعودي” أنه يُمكن أن يقوم المُواطن بالمملكة العربية السعودية أو المُقيم الوافد بعمل تفويض للسيارة، وجدير بالذكر أن هذا يتم من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي تم التوضيح عنها أيضاً، ولكن “هل يمكن عمل تفويض للسيارة التي عليها مُخالفات مرورية؟” المرور تُجيب على هذا السؤال.

عمل تفويض للسيارة التي عليها مخالفات مرورية

هل يمكن عمل تفويض على السيارة التي عليها مخالفات مرورية؟

قامت “الإدارة العامة للمرور” بالمملكة العربية السعودية بتوضيح مدى إمكانية عمل تفويض للسيارة التي عليها مخالفات مرورية، وأجاب “المرور” على ذلك تفصيلاً مُوضحاً أن قانون المرور يوضح أنه يجب أولاً القيام بـ”تسديد جميع المخالفات المرورية” حال تواجدها من قِبل مالك السيارة أو الشخص المُفوض له، بالإضافة إلى ضرورة عدم وجود أي من القيود المرورية أو الأمنية على المركبة.

كيف أعمل تفويض سيارة من أبشر؟

خطوات تجديد رخصة قيادة منتهية في السعودية 1443

رابط إسقاط السيارات القديمة بدون رسوم من منصة أبشر وشروط الإسقاط

من المُمكن القيام بالحصول على جميع تصاريح المرور بشكل إلكتروني تماماً دون الحاجة إلى التوجه إلى الهيئة المُختصة بذلك، وفيما يلي سوف نُجيب على سؤال “كيف أصدر تفويض مركبة؟”، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

  • أولاً سوف يتم الدخول إلى حساب المُستخدم الخاص عبر المِنصة الإلكترونية “أبشر“.
  • سوف يتم بعد ذلك النقر على أيقونة “الخدمات” ومن ثَم الضغط على خيار “خدمة المرور”.
  • يتبع ذلك القيام بالنقر على خيار “خدمة إلكترونية” ويقوم المُستخدم بعد ذلك بكتابة “عمل التفويض للقيادة”.
  • في الأخير يتم الضغط على علامة “تفويض” ويليه النقر على خيارة “تفويض مركبة”.
Avatar of إسلام إبراهيم محمد
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.