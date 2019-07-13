تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل الإخبار في المملكة العربية السعودية ،وبالأخص الإقامة المميزة ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على الإقامة المميزة ، وذلك بعد الإعلان عنها وإقراها من قبل المديرية العامة للجوازات في المملكة ، وقد كشف مركز خدمات الإقامة اليوم الجمعة الموافق 13-07-2019 عن كافة تفاصيل متطلبات الحصول عليها من قبل الأجانب الراغبين في تقديم طلباتهم إلى المركز .

المستندات للحصول على الإقامة المميزة

تحدث مركز خدمات الإقامة المميزة أنه يجب إحضار رقم الإقامة السعودية إذا كان المتقدم من داخل المملكة العربية السعودية أو سبق له الإقامة بها ، بالإضافة إلى ضرورة إحضار كشف بحساباته المصرية لآخر سنتين ، وأن تكون مختومة في البنك ، هذا وقد إشار على أنه يشترط من أجل التقديم بيانات العنوان الحالي ، وبيانات الزوجة والأولاد في حال وجودهم ، بالإضافة إلى رفع صورة ممسوحة بالماسح الضوئي ، وان تكون مصدقة لصكوك التملك ، بالإضافة إلى تعريف حديث بالراتب مختوم من قبل جهة العمل ومصدق .

وفي الختام فقد أكد المركز على انه يجب على المتقدم إحضار كشوفات حسابات الإستثمارات ،والقيام برفع صورة ممسوخة ضوئياً لشهادات القروض إن وجدت ، بالإضافة إلى القوائم المالية ، ويجب أن تكون مقدمة من قبل المحاسبين ، وصورة شخصية للمتقدم والتابعين له ، بالإضافة إلي بيانات جواز السفر .