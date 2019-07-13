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تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة
شروط الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل الإخبار في المملكة العربية السعودية ،وبالأخص الإقامة المميزة ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على الإقامة المميزة ، وذلك بعد الإعلان عنها وإقراها من قبل المديرية العامة للجوازات في المملكة ، وقد كشف مركز خدمات الإقامة اليوم الجمعة الموافق 13-07-2019 عن كافة تفاصيل متطلبات الحصول عليها من قبل الأجانب الراغبين في تقديم طلباتهم إلى المركز .

المستندات للحصول على الإقامة المميزة

تحدث مركز خدمات الإقامة المميزة أنه يجب إحضار رقم الإقامة السعودية إذا كان المتقدم من داخل المملكة العربية السعودية أو سبق له الإقامة بها ، بالإضافة إلى ضرورة إحضار كشف بحساباته المصرية لآخر سنتين ، وأن تكون مختومة في البنك ، هذا وقد إشار على أنه يشترط من أجل التقديم بيانات العنوان الحالي ، وبيانات الزوجة والأولاد في حال وجودهم ، بالإضافة إلى رفع صورة ممسوحة بالماسح الضوئي ، وان تكون مصدقة لصكوك التملك ، بالإضافة إلى تعريف حديث بالراتب مختوم من قبل جهة العمل ومصدق .

وفي الختام فقد أكد المركز على انه يجب على المتقدم إحضار كشوفات حسابات الإستثمارات ،والقيام برفع صورة ممسوخة ضوئياً لشهادات القروض إن وجدت ، بالإضافة إلى القوائم المالية ، ويجب أن تكون مقدمة من قبل المحاسبين ، وصورة شخصية للمتقدم والتابعين له ، بالإضافة إلي بيانات جواز السفر .

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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