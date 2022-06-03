رابط موقع تسجيل حجاج الداخل 1443 المسار الإلكتروني والشروط اللازمة للتقديم

وزارة الحج والعمرة السعودية تعمل على توفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني لجميع الأشخاص سواء داخل أراضي المملكة أو خارجها توفيرًا عليهم الوقت والجهد، فبدء بالفعل استقبال طلبات الحج من حجاج الداخل اليوم بتاريخ 3 يونيو وسوف يستمر تلقي الطلبات لمدة تسعة أيام، وأن الأولوية بالقبول في الحج لا يترتب على الأشخاص الذين يُسجلون في بداية فتح باب التسجيل ولكن تتوقف على أمور أخرى منها عدم ذهابة للحج من قبل، واليوم سوف نوضح لكم رابط موقع تسجيل حجاج الداخل 1443 والمزيد من التفاصيل.

رابط موقع تسجيل حجاج الداخل 1443

وزارة الحج والعمرة السعودية أتاحت رابط للتسجيل عبرها لكي يتمكن الأشخاص الراغبين في التسجيل للحج لهذا العام بشكل مباشر عبر هذا الرابط haj.gov.sa واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول بدقة كاملة لكي يتم إشعارك بالقبول في تايخ 13/11/1443 كما هو مُعلن من قبل الوزارة بعد تلقي جميع الطلبات وفرزها.

شروط التسجيل في الحج

حددت وزارة الحج مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في كافة الأشخاص الراغبين في التسجيل في حج 2022 وهي:

ضرورة أن يكون الشخص لم يقل عُمره عن 18 ولم يتجاوز الـ 65 عام.

ينبغي أن يتوافر لديه جميع الشروط الخاصة بالتحصين ضد الجائحة.

لابد خلوه من أي أمراض مُعدية للحفاظ على صحة جميع الحجاج.

طرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة

وزارة الحج وفرت طرق مختلفة للتواصل معها عن طريق الآتي: