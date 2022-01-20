كل شخص لديه رغبة في تحسين وضعه الاقتصادي من خلال الحصول على فرص عمل تسد احتياجاته وتلبي كافة رغاباته، ويسعى المواطن في المملكة العربية السعودية للالتحاق بالأعمال الحرة كمصدر دخل أساسي أو كدخل إضافي لتحسين ورفع مستوى دخله، نستعرض معك عزيزي المتابع في هذا المقال تخصصات وثيقة العمل الحر في المملكة العربية السعودية 1443، والمهن المسموح لها باستخراج وثيقة العمل الحر.

وثيقة العمل الحر

هي عبارة عن وثيقة تُمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لممارسة العمل الحر عن طريق بوابة العمل الحر، وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وثيقة العمل الحر لمنح الأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات بشكل مجانيّ، وتمنحهم فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي تقرها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر، وللوثيقة عدة أهداف منها أنها تساهم في الاستقرار المادي، واستمرار الإبداع وكذلك تمنح المستفيد فرصة فتح حساب بنكي بالإضافة إلى أنها توفر مصدر دخل للكثيرين.

مميزات وثيقة العمل الحر

تتمتع وثيقة العمل الحر في المملكة العربية السعودية بالعديد من المزايا منها :

إمكانية فتح حساب بنكي.

إمكانية الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

إمكانية الاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

إمكانية الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر.

شروط وثيقة العمل الحر

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية الموارد البشرية عدة شروط حتى تتمكن من التّقدم لإصدار وثيقة العَمل الحرّ عام 1443هـ في السّعوديّة وهذه الشروط متمثلة في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسيّة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

وجود حساب مُفعّل في أبشر للمُتقدّم.

كيفية اصدار وثيقة العمل الحر

يمكن إصدار وثيقة العمل الحر مجانًا لجميع المهن المدرجة في برنامج دعم بنك التنمية الاجتماعية، باتباع بعض الخطوات مثل: