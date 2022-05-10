يستفسر الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات وشروط تجديد إستمارة السيارة، حيث وبمشاركة وزارة الداخلية ووزارة النقل بالمملكة يتم تقديم خدمة تحديث استمارة تسجيل المركبة إلكترونيًا من خلال استخدام منصة أبشر، وذلك حفاظا على الوقت والجهد للمواطنين، كما أن الأساليب الإلكترونية الحديثة أسرع من الطرق التقليدية التي تتطلب من المواطنين التوجه إلى الدوائر والخدمات الحكومية لتقديم طلب أو تسجيل شيء ما أو تحديث نموذج أو إقامة أو بطاقة أو تجديد أو تصريح إقامة أو جواز سفر، وسنوضح لكم اليوم عبر “نجوم مصرية” خطوات وشروط تجديد إستمارة السيارة بالمملكة السعودية والرسوم المطلوبة 2022-1443.

شروط تجديد إستمارة السيارة بالمملكة السعودية :

تتمثل شروط تجديد إستمارة السيارة بالمملكة العربية السعودية للمواطنين في:

يجب أن يكون لدى المتقدمين وثائق تأمين واستمارات طلب صالحة وشهادات فحص فني.

النموذج الحالي صالح لمدة لا تقل عن 180 يومًا.

يجب دفع رسوم تجديد الطلب 100 ريال سنويا.

100 ريال سنويا. يجب دفع المخالفات المرورية للمركبة والمالك.

تأمين السيارة.

وإجراء فحوصات دورية للمركبة.

خطوات تجديد استمارة السيارة والأوراق المطلوبة 2022-1443:

يمكن لجميع الراغبين في تجديد استمارة المركبة الخاصة بهم الدخول إلى منصة أبشر واتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في منصة أبشر.

اختر الخدمات الإلكترونية، ثم حدد النقل.

ثم انقر فوق خدمات المركبات أو إدارة المركبات.

انقر لتجديد رخصة القيادة.

اختر السيارة.

بعد ذلك، انقر لتحديث تسجيل السيارة.

وافق على الشروط والأحكام، ثم قم بتأكيد عملية التجديد

سيتم إخطارك قريبًا باستلام تأكيد الطلب ونموذج التجديد الناجح.

لا تتطلب عملية تحديث النموذج أي مستندات، ولكن يتم تحديث البيانات المتوفرة لديك من خلال منصة أبشر، ويجب على كل سائق لديه نموذج منتهي الصلاحية إنشاء حساب على منصة أبشر بصورة شخصية، لحين استكمال خطوات تحديث نموذج السيارة في المملكة العربية السعودية.

رسوم تجديد الإستمارة للسيارة في السعودية :